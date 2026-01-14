16:48

В Калининградской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Из-за ухудшения погодных условий в Калининградской области перевели все профильные службы и муниципалитеты в режим повышенной готовности. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале губернатора региона Алексея Беспрозванных в среду, 14 января.

«Всем профильным службам и главам муниципалитетов: переводим работу в режим повышенной готовности. 24/7! Оперштаб координирует Валерий Шерин. Александра Рольбинова ставлю ответственным за ситуацию по всему региону по ЖКХ и уборке снега, профильным ведомствам — с ним быть на постоянной связи в приоритетном порядке», — отметил глава области.

Отдельное поручение касается обращений жителей: все сигналы необходимо оперативно отрабатывать, уточнять адреса и как можно быстрее устранять последствия непогоды.

Калининградскую область накроет тёплый атмосферный фронт, который принесёт до 10-15 мм осадков. Жителей региона призывали готовиться к тяжёлой обстановке на дорогах, отмене авиарейсов и, если есть возможность, отказаться от поездок на личном транспорте.  

Снегопады зимой 2025-2026 года
Погода Деятельность гос.органов