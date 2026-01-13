Синоптики уточнили, когда калининградцам и жителям области ждать транспортного коллапса из-за гололёда на дорогах

ВКонтакте

К вечеру среды жителей региона ждут суровые погодные условия, которые могут парализовать дорожное движение. Уточнённый прогноз опубликовали в телеграм-канале сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Явление затронет Зеленоградский, Багратионовский и Гурьевский районы, а также Калининград. Обильные осадки в виде снега и переохлаждённого дождя ожидаются к полудню, примерно с 12:00 по 14:00. После обеда это может привести к образованию мощного гололёда на дорогах. Метеорологи предупреждают: если есть возможность, лучше воздержаться от использования личного транспорта.