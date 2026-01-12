15:53

Жителей Калининградской области призвали готовиться к трудностям на дорогах и отмене авиарейсов в ближайшие дни

  1. Калининград
Автор:

Со второй половины среды до утра четверга регион накроет тёплый атмосферный фронт, который принесёт до 10-15 мм осадков. Ожидается, что выпадут они в основном в виде снега, но не исключается ледяной или переохлаждённый дождь. Такой прогноз опубликовали в телеграм-канале сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В совокупности с усилением ветра примерно до 13-16 м/с вероятно ухудшение видимости, снежные заносы, метель и гололёд или гололедица.  Снежный покров по области может вырасти примерно на 10-15 и более см и превысить 30-40 см. Стоит готовиться к тяжёлой обстановке на дорогах, отмене авиарейсов», — отмечают специалисты.

В ближайшую неделю в Калининграде и области ожидаются сильные морозы до -20 и постепенное потепление

Тема:
Снегопады зимой 2025-2026 года
Свежие новости по теме
Жителей Калининградской области призвали готовиться к трудностям на дорогах и отмене авиарейсов в ближайшие дни
15:53
Почти треть праздничных травм в Калининграде — «подарки» гололёда
13:41
«У нас всё отлично»: в Храброво рассказали о работе аэропорта после сильных снегопадов
12:27
Во время праздников в Калининграде собрали и вывезли снега больше, чем за любую из последних зим — Дятлова
09:56
В Гвардейске прохожие помогли детям слепить четырёхметрового снеговика (фото)
28 ноября 2025
14:20
Все новости по теме
590
Погода