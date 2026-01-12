Жителей Калининградской области призвали готовиться к трудностям на дорогах и отмене авиарейсов в ближайшие дни

ВКонтакте

Со второй половины среды до утра четверга регион накроет тёплый атмосферный фронт, который принесёт до 10-15 мм осадков. Ожидается, что выпадут они в основном в виде снега, но не исключается ледяной или переохлаждённый дождь. Такой прогноз опубликовали в телеграм-канале сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В совокупности с усилением ветра примерно до 13-16 м/с вероятно ухудшение видимости, снежные заносы, метель и гололёд или гололедица. Снежный покров по области может вырасти примерно на 10-15 и более см и превысить 30-40 см. Стоит готовиться к тяжёлой обстановке на дорогах, отмене авиарейсов», — отмечают специалисты.