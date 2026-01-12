12:27

«У нас всё отлично»: в Храброво рассказали о работе аэропорта после сильных снегопадов

  1. Калининград
После недавних сильных снегопадов аэропорт Храброво вернулся к штатному режиму работы. Об этом, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани, пишет ТАСС в понедельник, 12 января.

Работаем в штатном режиме, у нас всё отлично. Полосы убираются, все рейсы выпускаются и садятся абсолютно спокойно», — отметили в пресс-службе Храброво.

Согласно актуальным данным онлайн-табло, прилететь в Калининградскую область вовремя не успевают 7 рейсов, 6 из которых — столичные. Задерживается вылет трёх бортов, направляющихся в Екатеринбург и Москву.

В последние дни длинных праздников транспортная прокуратура обратила внимание на задержку 43 авиарейсов в Храброво. Проблемы были связаны с непогодой в столице и Подмосковье.

Снегопады зимой 2025-2026 года
