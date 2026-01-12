«У нас всё отлично»: в Храброво рассказали о работе аэропорта после сильных снегопадов

ВКонтакте

После недавних сильных снегопадов аэропорт Храброво вернулся к штатному режиму работы. Об этом, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани, пишет ТАСС в понедельник, 12 января.

Работаем в штатном режиме, у нас всё отлично. Полосы убираются, все рейсы выпускаются и садятся абсолютно спокойно», — отметили в пресс-службе Храброво.

Согласно актуальным данным онлайн-табло, прилететь в Калининградскую область вовремя не успевают 7 рейсов, 6 из которых — столичные. Задерживается вылет трёх бортов, направляющихся в Екатеринбург и Москву.