Во время праздников в Калининграде собрали и вывезли снега больше, чем за любую из последних зим — Дятлова

За прошедшие новогодние каникулы коммунальщики Калининграда вывезли 13,4 тыс. кубометров снега — больше, чем за любой из последних зимних сезонов. Об этом в своём телеграм-канале сообщила сити-менеджер города Елена Дятлова.

По словам чиновницы, праздничных выходных у сотрудников МБУ «Чистота» фактически не было: дворники и водители коммунальной техники работали круглосуточно, возвращались на магистральные улицы по два–три раза за смену из-за непрекращающихся снегопадов, а также убирали поваленные во время шторма тяжёлые ветки.

В мэрии признают, что в городе остаются проблемные участки. Сигналы от жителей продолжают принимать в администрации и диспетчерской «Чистоты», все обращения включают в графики работ. Отдельной проблемой, по словам Дятловой, остаются узкие улицы, где проезду коммунальной техники мешают припаркованные автомобили, в том числе под запрещающими знаками. Водителей просят оставлять место для проезда КамАЗов и тракторов с навесным оборудованием.

«Мы понимали, что имеющимся штатом — 67 единиц техники и 422 дворника — с рекордным <...> снегопадом трудно справиться, поэтому заключили 15 договоров со сторонними организациями, у которых есть грузовики или бобкэты с водителями, плюс более 10 человек подписали с нашим коммунальным предприятием срочные трудовые договоры», — добавила сити-менеджер.

В предыдущие годы объёмы уборки снега были заметно меньше — от 3,8 до 8,6 тысячи кубометров за сезон. Максимальный показатель до этого фиксировали в прошлом году — 12,29 тысячи кубометров.