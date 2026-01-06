Московский район готовится к непростой дорожной ситуации: движение из центра города по Батальной закрыли

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Из-за провала дороги на пересечении ул. Инженерной, Судостроительной, и Батальной движение общественного транспорта в направлении из центра города заблокировано. Об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок Калининграда во вторник, 6 января.

Автобусы №5, №8, №37 временно направили по ул. Киевской — П. Морозова — Автомобильной и далее по своему маршруту.

«Исключено движение по участку ул. Батальной. Автобусы маршрутов № 30, 39 временно следуют по ул. Киевской, ул. Инженерной, ул. Судостроительная и далее по действующим схемам движения», — рассказали в Центре.