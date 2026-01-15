В Калининграде после аварийных работ открыли движение в районе провала на Батальной

ВКонтакте

В Калининграде полностью сняли ограничения на движение транспорта в районе пересечения улиц Судостроительной, Инженерной и Батальной. Об этом губернатор области Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 15 января.

По словам главы региона, ночью «Водоканал» закончил «сложные аварийные работы по замене участка канализационного коллектора». После этого проезд для машин на проблемном участке полностью открыли.

Благоустройство выполнено по временной схеме. Полностью дорожное покрытие восстановят с наступлением плюсовых температур», — добавил Беспрозванных.

В случае вопросов жители могут обратиться на круглосуточную горячую линию по телефону (8 4012) 555-151, добавочный 1.