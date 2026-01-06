Стали известны причина провала на Батальной в Калининграде и сроки ремонта (фото)

ВКонтакте

В Калининграде ремонт провала дороги на перекрёстке улиц Судостроительной, Батальной и Инженерной планируется завершить к 15 января. Об этом сообщает областной «Водоканал».

Как отметили на предприятии, аварийные бригады провели обследование участка и обнаружили частичное разрушение самотечного железобетонного канализационного коллектора 1987 года постройки. В настоящее время территория провала огорожена.

«️Чтобы исключить попадание грунта и других элементов дорожного покрытия внутрь разрушенного трубопровода, поврежденный участок ночью накрыли козырьком из стальной трубы. Аварийно — восстановительные работы на участке продолжаются при помощи специализированной техники. Принято решение заменить около 25 метров трубопровода открытым способом. Работы планируется завершить ориентировочно до 15 января», — говорится в сообщении.