Власти рассказали, как ликвидируют провал на Батальной и что будет с проездом

Перекрёсток улиц Инженерной, Судостроительной и Батальной, где появился огромный провал, полностью перекрывать не будут, заменить коммуникации планируют на этой неделе. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 12 января.

«Принято решение 26 метров трубы поменять на протяжении всего этого перекрёстка, чтобы в дальнейшем не допустить разрушений в этом месте. Перекрёсток сложен тем, что там огромное скопление всех инженерных коммуникаций, а наш коллектор находится на глубине восьми метров под всеми этими коммуникациями, — рассказал министр. — Хотим хоть какой-то коридор оставлять для проезда транспортных средств. Задача стоит до конца недели все работы закончить. Будем стараться справиться быстрее, понимая, насколько важен этот транспортный узел».

Сергей Черномаз добавил, что после замены аварийного участка сети обустроят временный переезд, уложив бетонные плиты. К ремонту дороги вернутся с приходом тепла.