Из-за провала на Батальной и аварий Калининград в первый рабочий день года встал в 9-балльных пробках

Дорожная карта Московского района утром 12 января окрасилась в тёмно-бордовый цвет. Сервис «Яндекс» оценивает уровень калининградских заторов в 9 баллов.

Больше всего проблем вызвал так и не отремонтированный провал на пересечении ул. Инженерной, Батальной и Судрстроительной. Из-за этого общественный транспорт и автомобилисты вынуждены ехать в объезд. Все прилегающие к месту коммунальной аварии дороги забиты машинами.

На ул. Судостроительной произошли две аварии, которые полностью закупорили выезд в сторону Аллеи Смелых. Плотное движение также наблюдается на ул. Подполковника Емельянова. Стоят ул. Гайдара, Челнокова, Тельмана, Артиллерийская, Некрасова и Куйбышева.