«Пнул бампер, а потом и меня»: в Калининграде пассажир набросился на таксистку, объезжавшую пробки в Балтрайоне (видео)

В Калининграде пассажир, недовольный маршрутом поездки, напал на таксистку. Он повредил пинком бампер, а потом ударил ногой и её саму, рассказала «Клопс» пострадавшая автомобилистка по имени Лидия во вторник, 13 января.
Около 19:30 в прошлую пятницу девушка приняла очередной заказ — мужчина и женщина хотели добраться с Киевской до Карамзина. Путь ей был хорошо знаком, но из-за дорожных работ на перекрёстке Инженерной, Батальной и Судостроительной пришлось двинуться в объезд. Лидия уже знала, что иначе рискует наглухо встать в пробке.
«В общем, строю маршрут, думаю, поверну и объеду улицу, — рассказывает девушка. — Но мужчина сразу себя повёл агрессивно. Кричит: чего ты там смотришь? Поворачивай налево, дура! И всё вот в этом русле. Говорит, он сам тоже работает в такси и лучше знает, как ехать».
Следующие несколько минут пассажир не прекращал осыпать таксистку оскорблениями. «Дура» оказалось самым мягким эпитетом. Когда дело дошло до мата, Лидия припарковала машину у обочины и предложила паре покинуть салон.
Те, поворчав, подчинились, а девушка завершила заказ и решила рассказать о случившемся в чате коллег-таксистов. Пока она набирала сообщение, сзади послышался глухой удар.
«Я думала, он куда-то в верхнюю часть, в арку ладошкой, может быть, долбанул, — рассказывает водитель. — Беру телефон, выхожу посмотреть, что к чему вообще. Смотрю, у меня бампер с клипс слетел, под фарой трещина. То есть он ногой ударил в бампер».
Не теряя самообладания, девушка принялась записывать повреждения на видео и в какой-то момент невольно встала к агрессору спиной.
«Я отворачиваюсь к машине, — ошарашенно говорит Лидия, — и он мне даёт пинка! Сзади!..
Женщина ему такая: не надо, не надо, не надо! А он улыбается стоит. В общем, я позвонила в полицию».
Скандалист и его спутница покинули место происшествия, не дожидаясь вмешательства служителей правопорядка. Но коллеги Лидии смогли отследить, куда те уехали, и попытались найти среди прохожих свидетелей конфликта. Внезапно им повезло.
«Увидели женщину во дворе. Мой товарищ ей говорит, мол, вот сейчас инцидент на остановке произошёл, может, вы что-то видели, знаете этого человека? — вспоминает девушка. — А это оказалась как раз она! Говорит, да, да, но я, мол, просто парикмахер. Этот мужчина, его зовут Андрей (имя изменено — ред.) у меня стрижётся».
Тем не менее мастер сообщила имя и телефон своего клиента, их Лидия указала в своём заявлении в полицию. Попало происшествие и на камеры «Безопасного города».
Ущерб, нанесённый автомобилю, который таксистка арендует, пока не установлен. Прежде чем обращаться в страховую, нужно получить заключение полиции. Проверка по данному поводу, как сообщили «Клопс» в пресс-службе областного УМВД, ещё продолжается.
Но, по предварительным оценкам, ремонт обойдётся в круглую сумму. «Бампер на машину сейчас не купишь дёшево, — вздыхает Лидия. — Лакокрасочное повреждено, значит, это покраска. Стоит от пятнадцати тысяч. Если это комплекс элементов, там уже от двадцати пяти — тридцати тысяч рублей».
За неудачную поездку агрегатор перечислил ей 56 рублей 88 копеек. Лидия попыталась связаться с Андреем по телефону, но тот только хохотнул и сказал: «Делайте, что хотите. Заявление написали, ну, красавчики. Теперь попробуйте меня найти!» Ей показалось, что мужчина полностью убеждён в своей безнаказанности. Возмещать он тоже ничего не намерен.
Получить комментарий у самого Андрея редакции не удалось. На момент написания статьи его телефон был уже отключён.