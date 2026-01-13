«Пнул бампер, а потом и меня»: в Калининграде пассажир набросился на таксистку, объезжавшую пробки в Балтрайоне (видео)

ВКонтакте

В Калининграде пассажир, недовольный маршрутом поездки, напал на таксистку. Он повредил пинком бампер, а потом ударил ногой и её саму, рассказала «Клопс» пострадавшая автомобилистка по имени Лидия во вторник, 13 января.

Около 19:30 в прошлую пятницу девушка приняла очередной заказ — мужчина и женщина хотели добраться с Киевской до Карамзина. Путь ей был хорошо знаком, но из-за дорожных работ на перекрёстке Инженерной, Батальной и Судостроительной пришлось двинуться в объезд. Лидия уже знала, что иначе рискует наглухо встать в пробке.

«В общем, строю маршрут, думаю, поверну и объеду улицу, — рассказывает девушка. — Но мужчина сразу себя повёл агрессивно. Кричит: чего ты там смотришь? Поворачивай налево, дура! И всё вот в этом русле. Говорит, он сам тоже работает в такси и лучше знает, как ехать».

Следующие несколько минут пассажир не прекращал осыпать таксистку оскорблениями. «Дура» оказалось самым мягким эпитетом. Когда дело дошло до мата, Лидия припарковала машину у обочины и предложила паре покинуть салон.

Те, поворчав, подчинились, а девушка завершила заказ и решила рассказать о случившемся в чате коллег-таксистов. Пока она набирала сообщение, сзади послышался глухой удар.

«Я думала, он куда-то в верхнюю часть, в арку ладошкой, может быть, долбанул, — рассказывает водитель. — Беру телефон, выхожу посмотреть, что к чему вообще. Смотрю, у меня бампер с клипс слетел, под фарой трещина. То есть он ногой ударил в бампер».