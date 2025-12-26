Безрадостные ёлки, энергетическая замкнутость и прокуроры на переходах: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

ВКонтакте

Ёлки и железные палки

На неделе жители Калининградской области активно обсуждали новогоднее убранство своих городов. В областном центре вопросы вызвали как стоимость украшений, так и качество работ.

Калининград вошёл в число лидеров в стране по затратам на новогоднее убранство города. На это потратили более 80 млн рублей — искусственные ёлки, игрушки, гирлянды, световые фигуры и фотозону на острове Канта.

По количеству выделенных средств депрессивный Калининград опередил такие богатые индустриальные центры, как Красноярск, Челябинск и Барнаул. Только на украшение площади Победы вместе с покупкой новой ёлки администрация города направила почти 50 млн рублей.

При этом, по мнению многих жителей, ёлка красива только ночью и издалека. Вблизи при дневном свете она производит совсем иное впечатление.

В интернете распространилось видео одного из горожан, который удивился, что новая ёлка на площади Победы оказалась, по его словам, лысой. Мужчина показал, что ветви — это просто железные штыри, к которым хомутами прикручены искусственные иголки.

«И за это отдали сорок девять миллионов!» — возмущённо восклицал калининградец, отмечая, что в торговом центре по соседству убранство и то наряднее.

На днях новая калининградская ёлка сумела разочаровать горожан и ночью. Вокруг неё погасли фонари на шатре. Чиновники заверили, что подрядчик по гарантии всё устранит. Хоть на этом спасибо.

Если в Калининграде денег на Новый год у властей куры не клюют, то в Нестерове их нет. Там каждый год ставят живую ёлку, которых в округе растёт немерено.

Живая ёлка горожанам нравится, но то, как её украшают, — отнюдь. Чиновники ответили людям в духе известной сентенции «денег нет, но вы держитесь». Жители, очевидно поняв, что от местных властей понимания не дождаться, решили сами скинуться на гирлянды и игрушки.

С одной стороны, инициатива похвальная. Горожане сами взяли ответственность за свою судьбу. Но с другой, это может вызвать опасный прецедент. Теперь чиновники могут вообще ничего не делать, ссылаясь на отсутствие средств, и предлагать жителям самим оплачивать ремонт дорог и тротуаров, канализации и водопровода. За свои собственные средства строить школы, детсады и больницы и выплачивать зарплату педагогам и медикам.

Впрочем, всё это и так делается на средства налогоплательщиков. Которых однако категорически не устраивает, как осваиваются их деньги.