Безрадостные ёлки, энергетическая замкнутость и прокуроры на переходах: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

Ёлки и железные палки
На неделе жители Калининградской области активно обсуждали новогоднее убранство своих городов. В областном центре вопросы вызвали как стоимость украшений, так и качество работ.
Калининград вошёл в число лидеров в стране по затратам на новогоднее убранство города. На это потратили более 80 млн рублей — искусственные ёлки, игрушки, гирлянды, световые фигуры и фотозону на острове Канта.
По количеству выделенных средств депрессивный Калининград опередил такие богатые индустриальные центры, как Красноярск, Челябинск и Барнаул. Только на украшение площади Победы вместе с покупкой новой ёлки администрация города направила почти 50 млн рублей.
При этом, по мнению многих жителей, ёлка красива только ночью и издалека. Вблизи при дневном свете она производит совсем иное впечатление.
В интернете распространилось видео одного из горожан, который удивился, что новая ёлка на площади Победы оказалась, по его словам, лысой. Мужчина показал, что ветви — это просто железные штыри, к которым хомутами прикручены искусственные иголки.
«И за это отдали сорок девять миллионов!» — возмущённо восклицал калининградец, отмечая, что в торговом центре по соседству убранство и то наряднее.
На днях новая калининградская ёлка сумела разочаровать горожан и ночью. Вокруг неё погасли фонари на шатре. Чиновники заверили, что подрядчик по гарантии всё устранит. Хоть на этом спасибо.
Если в Калининграде денег на Новый год у властей куры не клюют, то в Нестерове их нет. Там каждый год ставят живую ёлку, которых в округе растёт немерено.
Живая ёлка горожанам нравится, но то, как её украшают, — отнюдь. Чиновники ответили людям в духе известной сентенции «денег нет, но вы держитесь». Жители, очевидно поняв, что от местных властей понимания не дождаться, решили сами скинуться на гирлянды и игрушки.
С одной стороны, инициатива похвальная. Горожане сами взяли ответственность за свою судьбу. Но с другой, это может вызвать опасный прецедент. Теперь чиновники могут вообще ничего не делать, ссылаясь на отсутствие средств, и предлагать жителям самим оплачивать ремонт дорог и тротуаров, канализации и водопровода. За свои собственные средства строить школы, детсады и больницы и выплачивать зарплату педагогам и медикам.
Впрочем, всё это и так делается на средства налогоплательщиков. Которых однако категорически не устраивает, как осваиваются их деньги.
Серединка на половинку
Конец года — традиционное время оглашения результатов того, как развивались территории страны в течение 12 месяцев.
Сразу несколько рейтингов по итогам 2025 года поместили Калининградскую область в середину списка. По данным одного исследования, самый западный регион России находится на 41-м месте. Другие эксперты поместили область на 43-ю позицию.
Причём, по сравнению с 2024 годом, Калининград даже укрепил свои позиции. Улучшилась жизнь в регионе за год или ухудшилась — этот вывод каждый, наверное, должен сделать сам.
В общем, отрадно, что не в конце списка. Но всё же калининградцы бесспорно считают свою область лучшей в России, и многим, скорее всего, не нравятся изменения последних лет.
Бизнес, к примеру, настроен не сказать, что очень радужно. Оптимизм, конечно присутствует — пусть попробует не присутствовать — но сдержанный.
Да будет свет!
Одно из важных изменений состояния Калининградской области последних лет — переход региональной энергосистемы на полностью автономный режим работы. Как раз на неделе в День энергетика Калининградстат рассказал, как обстоят дела с выработкой электроэнергии.
В 2024 году в области потребили почти столько же электроэнергии, сколько произвели. Тогда как раньше сальдо было в пользу выработки.
Понятно, куда девалась «лишняя» электроэнергия. Она поставлялась в Единую энергосистему страны через Литву.
Официальное отключение стран Балтии от единого энергокольца с Россией и Белоруссией произошло в феврале 2025 года. Но де-факто регион работал в изолированном режиме уже давно.
Никакой трагедии с обрезанием проводов литовской стороной не произошло. Калининградские электростанции справляются с задачей обеспечения региона энергией. И, как видим, они в состоянии вырабатывать гораздо больше. Так что резерв для развития промышленности есть.
В Литве, Латвии и Эстонии тоже не рвут на себе волосы от того, что не покупают российскую электроэнергию. Справляются сами и получают её из Скандинавии.
Причём, активное развитие выработки электроэнергии из возобновляемых источников, например, ветра, позволяет в этих странах существенно снижать оптовую цену. В Калининградской области, как помним, был первый в России ветропарк. Он действовал в Куликово с 1998 по 2022 годы.
Ему на смену пришли ветроэнергоустановки в Ушаково. Доля выработки электричества ветряками пока ничтожно мала, но кто знает, может, именно в этом — перспектива развития региональной энергетики.
Темно, как на зебре
Кстати, об электричестве. На неделе жители посёлков Холмогоровка и Петрово привлекли внимание властей к неработающим фонарям над пешеходными переходами. По словам дорожников, световой день в Калининградской области настолько короток, что аккумуляторы не успевают зарядиться от солнечных батарей.
Прокуратура области отреагировала на сигнал о непорядке через несколько часов после публикации «Клопс». Нужно отметить, что в последнее время — с приходом нового руководства в надзорное ведомство региона — это стало происходить регулярно. Что даёт надежду, что прокуроры заставят шевелиться не желающих работать в полную силу должностных лиц.
Прокуратура начала проверку. На переходе в Холмогоровке, как рассказали в комментариях в соцсетях жители, недавно чуть было не сбили женщину с ребёнком. И именно из-за отсутствия освещения.
Проблема, конечно, не только в Холмогоровке и Петрово. Такая ситуация на всех пешеходных переходах, где установлены аккумуляторы на солнечных батареях.
Непонятно, если в Калининградской области так плохо с солнцем, зачем тогда ставить такое оборудование? Ведь получается, что чиновники освоили бюджетные деньги, отчитались, что проблема решена, но на деле ничего не сделано.