«Планета Океан» и троллейбусы: Калининград прибавил 8 пунктов в рейтинге развития российских регионов в 2025 году

Калининградская область заняла 43 место в рейтинге социально-экономического и политического развития российских регионов в 2025 году. Исследование опубликовал в четверг, 25 декабря, Центр развития региональной политики.

В числе характеристик Калининградской области отмечаются разноплановые факторы: это и активное развитие туризма и инновационных технологий, и высокие темпы роста цен на товары и услуги, и задержки с запуском социальных объектов. Социально-экономических проблем немало, но позитивная динамика всё же есть, говорится в исследовании.

Эксперты подчёркивают сложную геополитическую ситуацию. При этом рейтинг доверия к региональной власти в Калининградской области, по их наблюдениям, высок.

В числе калининградских достижений — открытие нового корпуса Музея Мирового океана, получение крупных федеральных субсидий на грузоперевозки, обновление троллейбусов в областном центре.

Рейтинг составлен на основе следующих ключевых показателей:

оценка политической ситуации — политическая устойчивость, наличие либо отсутствие внутриэлитных противоречий, коррупционные скандалы, поддержка федерального центра;

эффективность реализации социально-экономической политики;

общая динамика экономических процессов;

уровень доверия региональной власти;

статистика строительства в субъектах Федерации (на основе данных Росстата) как ключевой показатель развития экономики и социальной сферы.

Лидерами рейтинга стали: Москва, Татарстан, Московская область, Санкт-Петербург, Башкирия, Тюменская область, Нижегородская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Свердловская область. Все эти субъекты РФ показали одновременно политическую устойчивость и высокую социально-экономическую динамику.

По итогам 2024 года в аналогичном исследовании Калининградская область занимала 55 место. Тогда ключевыми факторами оценки были состояние промышленного производства и рождаемость.