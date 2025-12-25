Год адаптации и выживания: чем запомнился 2025-й калининградскому бизнесу

Как уходящий год сложился для калининградского бизнеса? С каким настроением предприниматели встречают 2026-й и что ждут от него? Об этом — в обзоре экономических итогов года, которым «Клопс» начинает серию публикаций о значимых результатах 2025.
Президент Балтийского делового Клуба, руководитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гоз подчеркнул, что уходящий год для компании был сложным.
«Я его оцениваю так, потому, что не было возможности принятия решений на стратегическую перспективу, — отметил он. — Раньше, когда рынки были устоявшимися, маршруты — понятными, можно было в конце текущего года построить движение к цели на следующий.
А сейчас получается, что ты живёшь такими короткими отрезками в один-два месяца».
Учредитель и руководитель компаний «Продуктовый город» и «Славская фабрика колбас», член Балтийского делового Клуба Евгений Тиваненков также считает, что год был непростым.
«Самая главная причина, наверное, заключается в том, что в связи с недружественными действиями соседних государств мы как никогда почувствовали наши логистические проблемы, — подчеркнул предприниматель. — Благодаря решениям властей, в том числе и правительства Калининградской области, их удалось частично решить. Но всё равно давление ощущается ежедневно. С чем это связано? С тем, что мы не можем ритмично гарантированно работать с [Большой] Россией. Всё равно прогнозы, когда мы сможем туда поставлять товары, в какие сроки, практически невозможны».
Второй фактор, как отметил Евгений Тиваненков, это перестройка всех процессов.
«Наша группа компаний была ориентирована на российский рынок. И в связи со всей этой ситуацией — логистической, сырьевой — мы стали поставлять продукцию в том числе и на внутренний рынок Калининградской области. А любая перестройка требует дополнительных усилий в виде инвестиций, открытия новых торговых точек, продвижения на рынке и так далее. Третий ключевой аспект — это рынок труда.
Огромный, я бы даже сказал, огромнейший дефицит кадров.
На нас также легли дополнительные нагрузки в виде подорожания сырья, тарифов естественных монополий — электричества, газа. А также беспрецедентное повышение ключевой ставки Центробанка. Причём, мы понимаем, что наши издержки растут, конкурентоспособность по сравнению с другими регионами России падает. Мы не хотим перекладывать всё это на плечи покупателей, да и рынок не готов к повышению цен, ни в 2025 году, ни в 2026-м».
Генеральный директор производственного холдинга «Номинал», член Балтийского делового Клуба Валерий Будённый дал 2025-му сдержанную оценку.
«Если без лишнего оптимизма, то уходящий год для моего бизнеса в Калининграде был, скорее, тяжёлым, но, к счастью, управляемым, — рассказал он. — Было постоянное давление различных факторов.
Логистика в Калининградскую область по-прежнему сложная и дорогая: транзит, сроки, неопределённость.
Импорта сейчас нет в принципе. Так что это был не лёгкий и не «обычный» год. Это был год адаптации и выживания. Он многому научил: меньше иллюзий, больше расчёта, больше внимания к реальным деньгам и надёжным партнёрам».
А вот генеральный директор строительной компании «Новая Эпоха» Евгения Облицева отметила, что 2025 год стал для предприятия настоящим прорывом.
«Мы не только укрепили свои позиции на российском рынке, но и вышли на международный уровень, познакомившись с коллегами из разных регионов и стран, — сообщила она. — В течение года мы посетили множество городов России, где проводили встречи с нашими коллегами и партнёрами, обмениваясь опытом и лучшими практиками. Одним из ключевых достижений стало значительное увеличение валового дохода компании.
За счёт эффективной реализации проектов и расширения клиентской базы нам удалось увеличить выручку в три раза.
В апреле 2025 года мы открыли первый в городе банный шоурум. Это новое направление в бизнесе. Вступление в члены Торгово-промышленной палаты Калининградской области и получение статуса кандидата в члены Балтийского делового Клуба открыло перед нами новые возможности. Общение с опытными предпринимателями и изучение лучших практик помогает расти и развиваться быстрее».
Корпоративы: за и против
Собственники и руководители бизнеса рассказали, как в компаниях будут встречать Новый год. Не секрет, что на многих калининградских предприятиях в этом году решили отказаться от проведения корпоративов.
Валерий Будённый подчеркнул, что в сегодняшней экономической и политической ситуации бесшабашное веселье ему представляется неуместным: «Это не только бьёт по кассе, но и противоречит моим убеждениям».
Евгений Тиваненков отметил, что в компании планируется подвести итоги года: «Но однозначно это не будет корпоративом. Вместе с подведением итогов мы заодно обсудим планы на будущее. Одна из текущих проблем — очень короткий порог прогнозирования.
Мы заложники ситуации, не знаем, что будет через два, через три месяца, через полгода-год.
Но мы всё равно формируем бюджеты, мы всё равно составляем планы».
В компании Евгении Облицевой в 2025 году решили не отступать от установленного порядка.
«Мы, безусловно, отмечаем наступление Нового года всей командой, — рассказала она. — Пришло время собраться вместе, оглянуться назад и оценить пройденный путь, поделиться воспоминаниями и искренне рассмеяться над совместными приключениями прошлого.
Нас ждёт уютный вечер в стенах родного офиса, украшенного ёлкой, яркими гирляндами и сверкающими игрушками. У нас уже праздничная атмосфера. Команда подготовила программу: игра в мафию, караоке, Тайный Санта — дарим друг другу подарки — и просто душевное общение. Руководство дарит подарки сотрудникам и их детям. Вместе мы готовим вкусный ужин, накрываем праздничные столы. Каждый уходящий год мы с командой подводим итоги и пишем план на следующий. В этот Новый год мы разобьём копилку желаний прошлого года и посмотрим, какие были желания у каждого из нас в прошлом году, и сбылись ли они».
Сергей Гоз отметил, что совместное празднование Нового года — это традиция компании.
«Те, кто знает специфику международных грузоперевозок, понимают, о чём я говорю. Всем коллективом мы можем собраться только перед Новым годом, когда машины встают в парк и все наши сотрудники, у кого разъездной характер работы, возвращаются домой. И из года в год всегда, независимо от ситуации, мы всегда придерживаемся этой традиции. Мы собираемся за общим столом, подводим итоги, говорим про год, нас ожидающий.
Это такая возможность услышать, что говорит тебе твой коллектив. Возможность быть услышанным коллективом.
Ты говоришь, и видишь реакцию своих коллег: не по телефону, не в электронном виде, не в эсэмэсках, не с помощью каких-то чатов, а именно вот так — глядя в глаза. И они видят твои эмоции, и ты видишь их эмоции. Независимо от того, какие годы — сложные, простые, не очень простые — эта традиция будет сохраняться, и менять её мы не планируем», — подчеркнул предприниматель.
Рассчитывать на лучшее, готовиться к возможностям
Говоря о планах на 2026 год, все опрошенные эксперты демонстрировали сдержанный оптимизм. Сергей Гоз рассказал, что каждый год он, независимо от ситуации, оценивает как год возможностей. «Что я подразумеваю под возможностями?
Для кого-то это возможность уйти из бизнеса.
Для кого-то — возможность переосмыслить стратегию. Для кого-то — возможность пересобраться. А вот какой из этих перечисленных пунктов относится к моему бизнесу, я, наверное, раскрывать не буду. Но могу сказать с полной уверенностью — это точно будет не первый вариант», — заявил он.
Бизнесмен предположил, что 2026 год будет годом «общей встряски с учётом тех нововведений, которые коснутся всех». В первую очередь, налоговых изменений.
«Всё зависит от того, кто как к этим изменениям готов, — пояснил он. — Если говорить про своё предприятие, то с точки зрения бухгалтерского учёта и всего прочего, мы давно уже на общей системе налогообложения. И для нас с увеличением НДС на два процента ничего не изменится. В тоже время я понимаю, что эти два процента — это, как минимум, семь процентов изменения в ставке фрахта.
Но опять же, здесь надо чётко знать, позволит ли это сделать рынок. С этим вопросом столкнутся многие, не только наши коллеги».
Сергей Гоз отметил, что сейчас на рынке сложилась такая ситуация, когда бизнесу диктуют условия.
«К примеру, есть естественные монополии, — заметил он. — За этот год стоимость дизельного топлива выросла на 10-15 процентов. К большому сожалению, я от этого никуда деться не могу.
Но в то же время переложить эти издержки с ростом в ставку фрахта у меня тоже в полной мере возможности нет. И вот эти семь процентов — это без индексации топлива и всего прочего. Это только последствия роста НДС на два процента.
Я думаю, мы с этим справимся. Дай бог нашим коллегам тоже найти в себе силы. В то же время я знаю, что будет уход с рынка предприятий, тех, кто, наверное, к такому резкому повороту не был готов».
Евгения Облицева считает, что следующий год принесет немало вызовов для бизнеса.
«Во-первых, ожидается значительное повышение налоговой нагрузки, — сказала она. — Например, повышение ставки НДС с 20 до 22%, что увеличивает наши затраты и снижает маржу прибыли.
Вместе с этим уменьшение лимита по упрощённой системе налогообложения вынудит многих перейти на общую систему, что также повысит финансовую нагрузку.
Уже сейчас мы активно готовимся к внедрению налогового мониторинга версии 2.0, что требует кардинальной перестройки нашей системы цифрового учета и документооборота. Хотя это влечёт дополнительные инвестиции, мы понимаем, что переход на современные технологии управления даст нам конкурентное преимущество перед теми компаниями, которые не смогут быстро адаптироваться».
Евгения Облицева рассказала, что в компании работают над улучшением внутренней эффективности, внедряя новые инструменты автоматизации и анализа данных.
«Мы уверены, что эта работа позволит нам минимизировать негативное воздействие роста налогов и удержать уровень рентабельности на приемлемом уровне, — отметила предприниматель.
Что касается конкуренции, мы рассчитываем, что рынок очистится от игроков, которые не готовы идти навстречу переменам.
Нам ещё предстоит убедиться, что наши доходы соответствуют новым лимитам. Возможно, потребуется пересмотреть цены на продукцию или услуги, чтобы компенсировать дополнительные расходы».
Валерий Будённый подчеркнул, что в 2025 году бизнес находился в условиях значительной неопределенности.
«Мы учились жить в этих новых условиях, — подчеркнул он. — И в 2026 хочу надеяться, что часть регуляторной неопределённости снизится. Станет меньше неожиданных изменений, больше стабильности, правила игры будут более понятными. Предполагаю значительное уменьшение доходности ввиду по-прежнему высокой ключевой ставки Центробанка, увеличения налоговой нагрузки, снижения потребительского спроса.
Если налоги растут без адекватных льгот и поддержки инвестиционной активности, это снижает мотивацию расширять производство, нанимать людей, вкладывать средства в модернизацию».
Евгений Тиваненков сообщил, что в компании прогнозировали ситуацию с увеличением налогов в 2026 году.
«Это, конечно, больно ударит по бизнесу, станет сложнее работать, хотя большинство наших фирм работает на полной системе налогообложения. Но всё равно — самое главное, чтобы у людей не падала покупательская способность, не падало их благосостояние. Чтобы они могли себе позволить покупать ту продукцию, которую мы выпускаем. Конечно, будет сложнее в этой ситуации.
Но все бизнесмены — они по сути своей оптимисты.
Ведь когда начинаешь планировать и строить бизнес, ты же рассчитываешь на лучшее», — заключил предприниматель.