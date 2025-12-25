Год адаптации и выживания: чем запомнился 2025-й калининградскому бизнесу

ВКонтакте

Ссылка Как уходящий год сложился для калининградского бизнеса? С каким настроением предприниматели встречают 2026-й и что ждут от него? Об этом — в обзоре экономических итогов года, которым «Клопс» начинает серию публикаций о значимых результатах 2025.

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Президент Балтийского делового Клуба, руководитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гоз подчеркнул, что уходящий год для компании был сложным. «Я его оцениваю так, потому, что не было возможности принятия решений на стратегическую перспективу, — отметил он. — Раньше, когда рынки были устоявшимися, маршруты — понятными, можно было в конце текущего года построить движение к цели на следующий. А сейчас получается, что ты живёшь такими короткими отрезками в один-два месяца». Учредитель и руководитель компаний «Продуктовый город» и «Славская фабрика колбас», член Балтийского делового Клуба Евгений Тиваненков также считает, что год был непростым. «Самая главная причина, наверное, заключается в том, что в связи с недружественными действиями соседних государств мы как никогда почувствовали наши логистические проблемы, — подчеркнул предприниматель. — Благодаря решениям властей, в том числе и правительства Калининградской области, их удалось частично решить. Но всё равно давление ощущается ежедневно. С чем это связано? С тем, что мы не можем ритмично гарантированно работать с [Большой] Россией. Всё равно прогнозы, когда мы сможем туда поставлять товары, в какие сроки, практически невозможны». Второй фактор, как отметил Евгений Тиваненков, это перестройка всех процессов. «Наша группа компаний была ориентирована на российский рынок. И в связи со всей этой ситуацией — логистической, сырьевой — мы стали поставлять продукцию в том числе и на внутренний рынок Калининградской области. А любая перестройка требует дополнительных усилий в виде инвестиций, открытия новых торговых точек, продвижения на рынке и так далее. Третий ключевой аспект — это рынок труда. Огромный, я бы даже сказал, огромнейший дефицит кадров. На нас также легли дополнительные нагрузки в виде подорожания сырья, тарифов естественных монополий — электричества, газа. А также беспрецедентное повышение ключевой ставки Центробанка. Причём, мы понимаем, что наши издержки растут, конкурентоспособность по сравнению с другими регионами России падает. Мы не хотим перекладывать всё это на плечи покупателей, да и рынок не готов к повышению цен, ни в 2025 году, ни в 2026-м». Генеральный директор производственного холдинга «Номинал», член Балтийского делового Клуба Валерий Будённый дал 2025-му сдержанную оценку. «Если без лишнего оптимизма, то уходящий год для моего бизнеса в Калининграде был, скорее, тяжёлым, но, к счастью, управляемым, — рассказал он. — Было постоянное давление различных факторов. Логистика в Калининградскую область по-прежнему сложная и дорогая: транзит, сроки, неопределённость. Импорта сейчас нет в принципе. Так что это был не лёгкий и не «обычный» год. Это был год адаптации и выживания. Он многому научил: меньше иллюзий, больше расчёта, больше внимания к реальным деньгам и надёжным партнёрам». А вот генеральный директор строительной компании «Новая Эпоха» Евгения Облицева отметила, что 2025 год стал для предприятия настоящим прорывом. «Мы не только укрепили свои позиции на российском рынке, но и вышли на международный уровень, познакомившись с коллегами из разных регионов и стран, — сообщила она. — В течение года мы посетили множество городов России, где проводили встречи с нашими коллегами и партнёрами, обмениваясь опытом и лучшими практиками. Одним из ключевых достижений стало значительное увеличение валового дохода компании. За счёт эффективной реализации проектов и расширения клиентской базы нам удалось увеличить выручку в три раза. В апреле 2025 года мы открыли первый в городе банный шоурум. Это новое направление в бизнесе. Вступление в члены Торгово-промышленной палаты Калининградской области и получение статуса кандидата в члены Балтийского делового Клуба открыло перед нами новые возможности. Общение с опытными предпринимателями и изучение лучших практик помогает расти и развиваться быстрее».

Корпоративы: за и против Собственники и руководители бизнеса рассказали, как в компаниях будут встречать Новый год. Не секрет, что на многих калининградских предприятиях в этом году решили отказаться от проведения корпоративов. Валерий Будённый подчеркнул, что в сегодняшней экономической и политической ситуации бесшабашное веселье ему представляется неуместным: «Это не только бьёт по кассе, но и противоречит моим убеждениям». Евгений Тиваненков отметил, что в компании планируется подвести итоги года: «Но однозначно это не будет корпоративом. Вместе с подведением итогов мы заодно обсудим планы на будущее. Одна из текущих проблем — очень короткий порог прогнозирования. Мы заложники ситуации, не знаем, что будет через два, через три месяца, через полгода-год. Но мы всё равно формируем бюджеты, мы всё равно составляем планы». В компании Евгении Облицевой в 2025 году решили не отступать от установленного порядка. «Мы, безусловно, отмечаем наступление Нового года всей командой, — рассказала она. — Пришло время собраться вместе, оглянуться назад и оценить пройденный путь, поделиться воспоминаниями и искренне рассмеяться над совместными приключениями прошлого. Нас ждёт уютный вечер в стенах родного офиса, украшенного ёлкой, яркими гирляндами и сверкающими игрушками. У нас уже праздничная атмосфера. Команда подготовила программу: игра в мафию, караоке, Тайный Санта — дарим друг другу подарки — и просто душевное общение. Руководство дарит подарки сотрудникам и их детям. Вместе мы готовим вкусный ужин, накрываем праздничные столы. Каждый уходящий год мы с командой подводим итоги и пишем план на следующий. В этот Новый год мы разобьём копилку желаний прошлого года и посмотрим, какие были желания у каждого из нас в прошлом году, и сбылись ли они». Сергей Гоз отметил, что совместное празднование Нового года — это традиция компании. «Те, кто знает специфику международных грузоперевозок, понимают, о чём я говорю. Всем коллективом мы можем собраться только перед Новым годом, когда машины встают в парк и все наши сотрудники, у кого разъездной характер работы, возвращаются домой. И из года в год всегда, независимо от ситуации, мы всегда придерживаемся этой традиции. Мы собираемся за общим столом, подводим итоги, говорим про год, нас ожидающий. Это такая возможность услышать, что говорит тебе твой коллектив. Возможность быть услышанным коллективом. Ты говоришь, и видишь реакцию своих коллег: не по телефону, не в электронном виде, не в эсэмэсках, не с помощью каких-то чатов, а именно вот так — глядя в глаза. И они видят твои эмоции, и ты видишь их эмоции. Независимо от того, какие годы — сложные, простые, не очень простые — эта традиция будет сохраняться, и менять её мы не планируем», — подчеркнул предприниматель.