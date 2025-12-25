Калининградцы рассказали, какие подарки на Новый год рискуют испортить праздничное настроение

ВКонтакте

Среди неудачных подарков, по мнению калининградцев, лидируют одежда и аксессуары (8% голосов): носки, сумки, свитеры, галстуки, купленные без учёта вкуса принимающей стороны. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в четверг, 25 декабря.

«На втором месте косметика и средства гигиены (6%), а также абстрактные понятия вроде одиночества или плохих новостей (6%). Кухонная утварь и сувениры набрали по 3% голосов респондентов. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости — по 1%. Ещё 12% респондентов указали другие провальные варианты подарков — полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея. Но хуже всего этого, по словам калининградцев, — отсутствие презента вовсе (20%)», — отмечают аналитики.

31% респондентов рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков. Мужчин с большей долей вероятности разочаруют такие подарки как предметы гардероба, книги, алкоголь. Женщины не любят получать в подарок дешёвую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.

Опрос проводили с 2 по 9 декабря.