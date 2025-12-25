11:43

Калининградцы рассказали, какие подарки на Новый год рискуют испортить праздничное настроение

  1. Калининград
Автор:

Среди неудачных подарков, по мнению калининградцев, лидируют одежда и аксессуары (8% голосов): носки, сумки, свитеры, галстуки, купленные без учёта вкуса принимающей стороны. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в четверг, 25 декабря. 

«На втором месте косметика и средства гигиены (6%), а также абстрактные понятия вроде одиночества или плохих новостей (6%). Кухонная утварь и сувениры набрали по 3% голосов респондентов. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости — по 1%. Ещё 12% респондентов указали другие провальные варианты подарков — полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея. Но хуже всего этого, по словам калининградцев, — отсутствие презента вовсе (20%)», — отмечают аналитики.

31% респондентов рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков. Мужчин с большей долей вероятности разочаруют такие подарки как предметы гардероба, книги, алкоголь. Женщины не любят получать в подарок дешёвую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.

Опрос проводили с 2 по 9 декабря.

В прошлом году калининградцы называли самыми неудачными новогодними подарками носки и сувениры.

Тема:
Новый год 2026
Свежие новости по теме
«Три богатыря», «Чебурашка» и китайская сказка: что смотреть в кино на новогодних каникулах
01 января 2026
11:47
Россиянам объяснили, где и когда смотреть новогоднее обращение Путина
30 декабря 2025
11:03
Благословение Вселенной или кошмар наяву: большой прогноз для всех знаков зодиака на первую половину 2026 года
29 декабря 2025
15:57
Немецкая, корейская и армянская кухня: 5 рецептов салатов, которые сметут со стола за считанные минуты
29 декабря 2025
14:09
Сколько бутербродов с красной икрой можно съесть за раз: отвечает специалист-диетолог Минздрава
29 декабря 2025
11:42
Все новости по теме
1 514
Памятные и праздничные даты
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать