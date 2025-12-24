Купили ёлку с клещами: калининградский биолог прокомментировал сообщения о сюрпризах под Новый год

ВКонтакте

Сообщения про клещей, которые прячутся в коре и атакуют людей, покупающих живые новогодние ёлки, напугали калининградцев. Новость прокомментировал «Клопс» биолог Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад».

Возможность принести клеща из леса с растениями или предметами, по его словам, действительно существует. В условиях квартиры членистоногое может присосаться к человеку или питомцу. В научной литературе случаи заболевания людей клещевым энцефалитом после таких укусов описаны ещё с советского времени.

Это не исключено при любых погодных условиях, и во время мороза, и во время оттепели, чем теплее на улице — тем выше вероятность. В частности, потому, что в хорошую погоду люди просто охотнее гуляют на природе. Когда нет выраженного снежного покрова, риск выше.

Но есть важный нюанс! Предмет, на котором затаился клещ, обязательно должен контактировать с землей, с поверхностью! Если это свежая веточка, отломленная с дерева, с ней опасного «гостя» захватить нельзя.

А вот с хворостом, валежником, дровами, которые лежали где-то в лесу, — можно. В своё время, как пояснил биолог, людей предупреждали об опасности принести клещей в загородный дом или на дачу именно с дровами или ветками для камина и печи.

Клещи, попадая в тёплое помещение, выходят из диапаузы и сразу начинают подстерегание, присасываются при возможности», — подтвердил учёный.

Но сам скандальный слух вызвал у учёного серьёзное недоверие. Прежде всего, в сообщении-источнике перепутаны понятия клещ и насекомое, живых существ, которые якобы приехали домой к покупателям вместе с ёлкой, автор называет то так, то эдак.