Купили ёлку с клещами: калининградский биолог прокомментировал сообщения о сюрпризах под Новый год

Сообщения про клещей, которые прячутся в коре и атакуют людей, покупающих живые новогодние ёлки, напугали калининградцев. Новость прокомментировал «Клопс» биолог Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад».
Возможность принести клеща из леса с растениями или предметами, по его словам, действительно существует. В условиях квартиры членистоногое может присосаться к человеку или питомцу. В научной литературе случаи заболевания людей клещевым энцефалитом после таких укусов описаны ещё с советского времени.
Это не исключено при любых погодных условиях, и во время мороза, и во время оттепели, чем теплее на улице — тем выше вероятность. В частности, потому, что в хорошую погоду люди просто охотнее гуляют на природе. Когда нет выраженного снежного покрова, риск выше.
Но есть важный нюанс! Предмет, на котором затаился клещ, обязательно должен контактировать с землей, с поверхностью! Если это свежая веточка, отломленная с дерева, с ней опасного «гостя» захватить нельзя.
А вот с хворостом, валежником, дровами, которые лежали где-то в лесу, — можно. В своё время, как пояснил биолог, людей предупреждали об опасности принести клещей в загородный дом или на дачу именно с дровами или ветками для камина и печи.
Клещи, попадая в тёплое помещение, выходят из диапаузы и сразу начинают подстерегание, присасываются при возможности», — подтвердил учёный.
Но сам скандальный слух вызвал у учёного серьёзное недоверие. Прежде всего, в сообщении-источнике перепутаны понятия клещ и насекомое, живых существ, которые якобы приехали домой к покупателям вместе с ёлкой, автор называет то так, то эдак.
Во-вторых, фотография, иллюстрирующая новость, тоже не выдерживает критики. На дальних планах просто чёрные крапинки, по ним невозможно что-либо идентифицировать. Кроме того, на изображении «клещи» сконцентрировались у светлого окна. Такой ярко выраженный положительный фототаксис абсолютно нехарактерен для иксодовых клещей средней полосы. Ближний же план размыт и не выглядит реалистично.
«На фото — не иксодовый клещ и вообще не паукообразное, а какое-то насекомое, — пояснил Евгений Волчев. — У него три пары ног, а не четыре, как должно быть. Есть усики, но видно почему-то только один. Задние конечности слишком длинные и странно расположены».
Специфических «клещей-ёлочников», по его мнению, в природе не существует. Более того, описанная в заметке биология совершенно не характерна для клещей. Они не склонны прятаться в коре или хвое. Иксодиды зимуют исключительно в верхнем слое почвы.
Моё мнение о заметке — это фейк или придуманный материал, фото, возможно, сгенерировано искусственным интеллектом», — подытожил биолог.
Даже такой мягкой зимой, как сейчас, для активизации клещей необходима устойчивая тёплая погода — хотя бы 10-14 дней положительных температур без ночных заморозков. Такое у нас в области бывало, например, в 2020 году: тогда Волчев обнаруживал клещей во время оттепели даже в январе. Но в этом сезоне таких условий пока не наблюдается, столбик термометра всё же время от времени опускается ниже нуля.
