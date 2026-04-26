Петербуржец за неделю посмотрел 10 городов Калининградской области и рассказал, как спланировать путешествие (фото)

Вячеслав из Санкт-Петербурга за последние 10 лет не менее 25 раз детально изучал наш регион. Недавно снова посетил Калининградскую область в дни празднования 80-летнего юбилея. Чем привлекает и как меняется регион — своими наблюдениями Вячеслав поделился с «Клопс».

«В Калининград прилетаю два-три раза в год. Привожу группы или ловлю распродажу билетов и сам отдыхаю. За эти годы много позитивных перемен в регионе. Но есть до сих пор места, где ничего не меняется". Озёрск, к примеру, где красивые природные локации и архитектура, пока не очень востребован», — поделился организатор совместных путешествий. Группа краеведов под началом Вячеслава за 13 лет провела более тысячи разноформатных путешествий по Ленинградской и Вологодской областям, Карелии и другим российским регионам, а также европейским странам. Единомышленники выбирают нетипичные маршруты, максимально насыщенную программу, ценят дружную компанию и невысокую стоимость поездки.

«По калининградской классике гулять можно долго. Но в апреле задача стояла исследовать неизвестные достопримечательности, которые как раз не на море находятся», — говорит глоб-троттер. Так называют людей, которые часто и подолгу путешествуют.

За неделю Вячеслав показал своим туристам городов и много других мест. В посёлке Чистые Пруды посетили мемориальный комплекс известного литовского поэта Кристионоса Донелайтиса и поразились количеству аистов, свивших гнезда в самых живописных местах. В Виштынецком нацпарке «столкнулись с весной», осмотрели арочный железнодорожный мост через реку Красную, кирху Гросс Роминтена в Краснолесье, памятники погибшим во время мировых войн, на смотровой площадке любовались ландшафтами заповедника. Дороги в Калининградской области живописны и безлюдны в окружении аллей, лесов и пасущихся домашних животных. Кирха Вильгельмсберга в Яблоновке: «Опять аисты на стенах средневековых сооружений». Интересной получилась прогулка по историческому центру бывшего Даркменена Школа в посёлке Мозырь Правдинского района с часами с соседней железнодорожной станции Кляйн Гни. Шлюзы Мазурского канала: «Бобры здесь главные. Узнали историю сооружений, сделали эпичные фото». В Железнодорожном гости «порадовались преображению сказочного города» В лучах вечернего солнца туристы увидели средневековую кирху Алленбурга в посёлке Дружба, а завершили краеведческий маршрут в Правдинске, где проводили закат на колокольне церкви Георгия Победоносца.

В другие дни туристы под руководством Вячеслава прогулялись по Советску. В Немане гости области осмотрели здание молитвенного дома, построенного в 1853 году для общины прибывших из Голландии меннонитов, сфотографировали знаменитый средневековый замок замок Рагнит, заглянули к одной из двух сохранившихся башен Отто фон Бисмарка, сфотографировали живописные руины кирхи Краупишкен и усадьбу Штилицен, где умер великий полководец Барклай де Толи. В Черняховском районе группа узнала историю двух средневековых замков и самого красивого детского сада в России, расположенного в вилле Брандес. Закат провожали в Веселовке, где стоит усадьба пастора прихода Юдшен, связанная с жизнью и деятельностью философа Иммануила Канта.

Вячеслав успел пополнить свои знания о послевоенной истории Калининградской области на одной из экскурсий, посвящённых 80-летнему юбилею, посетил форт № 1, музеи «Водоканала» и железной дороги.

«Всегда нравилось путешествовать. После школы жил за границей — в Израиле, Америке, Германии. В какой-то момент понял: хочу развиваться и предложить свои знания о мире людям. В целом людям нравится калининградский регион, архитектура, природные особенности. Среди моих туристов много тех, кто возвращается снова. И это факт. Много интересных предложений в ресторанах и кафе. После Польши уверенно заявляю — в Калининграде лучше варят пиво».

На чём можно экономить? Гость из Санкт-Петербурга поделился с «Клопс» бюджетом апрельской поездки. Дорога и проживание Вячеслав приехал в регион из Польши, потратив 47 евро на автобус и 3 тысячи — на самолёт до Санкт-Петербурга. Жильё в среднем обходилось в 2-3 тысячи за ночь. Транспорт Для передвижений по области взял в аренду микроавтобус — 6 тысяч в день: «Намотали с группой около 600 км. У вас маленькая область, в Ленинградской за день столько проезжаем». Питание В среднем в день у путешественников выходило по 1,5-2 тысячи рублей на обеды. Лайфхаки от Вячеслава Больше всего можно сэкономить на авиабилетах: они бывают по 1000 рублей в одну сторону, а гостиницы не на побережье достаточно бюджетные Если хотите охватить за короткое время классику Калининградской области — областной центр, Зеленоградск, Светлогорск, Балтийск и косу, Янтарный с шикарными пляжами — бюджетно и удобно передвигаться на общественном транспорте. На Куршскую косу тоже можно отправляться автобусом при определённой сноровке с расписанием. Чтобы больше увидеть на юго-востоке регионе, аренда автомобиля — лучшее решение. Если выбирать формат «один город за один день» с обязательным условием добираться на общественном транспорте, то возможны поездки в Советск, Черняховск, Железнодорожный, Правдинск, Гурьевск, Гвардейск.