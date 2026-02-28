Что посмотреть за один день в Калининградской области, часть 2: орденский замок, башня и закоулки старого города

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Орденский замок, ратуша и колорит европейского города — «Клопс» продолжает путешествие по следам рыцарей, королей и зодчих прошлого. О достопримечательностях к востоку от Калининграда рассказал экскурсовод и фотограф Сергей Привалов.

1. Кирха Алленбурга После осмотра шлюза номер один и музея в бывшем Доме смотрителя экскурсовод рекомендует посетить ещё одну достопримечательность в посёлке Дружба Правдинского района — памятник кирпичной готики.

Фото: из архива Сергея Привалова

Прусское название Алленбург переводится как «крепость на реке Алле». В 1400 году магистр Тевтонского ордена Конрад фон Юнгинген даровал поселению городские права. Началось строительство орденской кирхи. Через столетие с лишним сооружение передали лютеранам. После Первой мировой войны местные жители восстановили кирху, отстроив заново разрушенную башню. Бои Второй мировой обошли её стороной. Всё вокруг было уничтожено, город Алленбург фактически перестал существовать, а кирха стоит до сих пор. В советское время здание использовалось как зернохранилище и склад. Сегодня арендатор, предприниматель и краевед Геннадий Кострица предлагает гостям обновлённое пространство с музеем и концертной площадкой, есть возможность подняться на башню. На ступенчатом фронтоне есть несколько гнёзд аистов. Когда в июле появляются птенцы, из окон башни можно наблюдать за жизнью пернатых.

Рядом находится бывшая психиатрическая больница Алленберга — одно из самых мистических мест Калининградской области. Сейчас доступ на частную территорию закрыт. Инвестор разрабатывает концепцию дальнейшего использования бывшей клиники для душевнобольных.

2. Кирха Святого Якоба в Знаменске Это внушительное здание 1360 года постройки. После всех исторических метаморфоз кирха ветшала и до наших дней сохранилась без крыши. Сейчас здание бережно законсервировано, им занимается семья местных жителей Тюниных. Туристы специально приезжают, чтобы посмотреть на красивую традицию: по вечерам в выходные дни приходит смотритель и зажигает фонарь.

Фото: из архива Сергея Привалова

«В советское время, как и многие другие подобные сооружения, кирха использовалась под склад. Сегодня внутрь не зайти, но снаружи в тёплое время года можно осмотреть и прекрасный розарий». Подробнее о нём мы писали здесь.

Выезжая из Знаменска, посмотрите на необычный семиарочный мост, который дважды взрывали в годы Первой и Второй мировых войн. Арки и клёпки на железных конструкциях исторические. Такой способ сборки соединения стальных конструкций трудозатратный, но весьма надёжный. Клёпки устанавливались горячим методом, при охлаждении лучше заполняли отверстия и стягивали детали.

3. Замок Тапиау, Гвардейск В город заезжаем со стороны замка. «В 1265 году была заложена орденская крепость на месте прусской. Изначально замок стоял в другом месте — в районе современной площади Гвардейска, позднее его перенесли на восточный берег Деймы. Находилось строение в заболоченной местности: по одной из версий «тапиов» пришло из прусского языка и, возможно, означает «тёплое место». Действительно, в обширной пойме двух рек, Деймы и Прегеля, часто поднимались туманы. В середине XIV века Тапиау был перестроен. Это было любимое место герцога Пруссии Альбрехта Бранденбургского, который здесь и скончался. В замке располагался архив Тевтонского ордена. Известный факт: по пути в Кёнигсберг в Тапиау останавливалось русское Великое посольство. Сегодня замок находится в аренде у инвестора, создающего музейно-туристический комплекс», — рассказал эксперт.

Замок Тапиау в г.Гвардейск. Фото: Алёна Михайлова

4. Городская площадь и набережная Гвардейска

По Гвардейску лучше погулять подольше. Сергей заметил: «Застройка здесь не была сильно разрушена в годы войны. Сохранился аутентичный вид, погружающий нас в эстетику старого города». Тапиау никогда не знал спокойной жизни: из-за удобного расположения на него постоянно нападали, потом заново восстанавливали. Туристам нравится бродить по мощёным улочкам, заглядывать в арки, фотографировать старинную архитектуру, сидеть в кафе у реки. В городе есть памятник русским воинам четырёх войн, скульптура знаменитого Василия Тёркина у здания библиотеки. Внимание гостей на площади привлекают два мурала. Один — копия картины Ловиса Коринта. Музей в доме, где жил и работал немецкий художник, расположен на набережной реки напротив замка Тапиау. Второй мурал — отсылка к событиям Второй мировой войны. Рядом с портретом снайпера Розы Шаниной есть информационный стенд с историей жизни героической девушки.

Фото: Сергей Привалов и Алёна Михайлова

По предварительным договорённостям (можно заранее позвонить матушке Надежде 8 911 850 86 39) есть возможность подняться на колокольню бывшей лютеранской кирхи, ныне — это православный храм Рождества Святого Иоанна Предтечи. Гости часто заглядывают в уютный дворик «Кошкин двор» — атмосферное место, возникшее благодаря энтузиазму местной жительницы. Найдите слева от арки фигурку зацепившегося когтями металлического кота — это одна из работ талантливого мастера из Гвардейска Александра Браги.