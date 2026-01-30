Комплекс бывшей психбольницы Алленберг в Знаменске продали инвестору из Казани за 22,7 млн рублей

ВКонтакте

В Знаменске комплекс Алленберг, в котором раньше находилась психиатрическая больница, продали за 22,7 млн рублей предпринимателю из Татарстана. Об этом Корпорация развития Калининградской области сообщает в пятницу, 30 января.

Комплекс включает 27 объектов недвижимости общей площадью 26 044,8 м2 и располагается на земельном участке площадью 106 931 м2. Новый владелец — Айдар Мифтахов, один из основателей девелоперской компании «СЗ "Авторский дом №8"», работающей на рынке Казани.

Инвестор сообщил, что сейчас проект находится на самой ранней стадии. По его словам, команда занимается первичной оценкой, изучает техническое состояние зданий и градостроительные ограничения, поэтому «делать какие-либо выводы о концепции на этом этапе преждевременно».

В корпорации развития рассчитывают, что после воплощения проект даст импульс развитию муниципалитета и приведёт к созданию новых рабочих мест. «И за это хотелось сказать отдельное спасибо нашим уже состоявшимся новым инвесторам. Очень импонирует их отношение к объекту, к бизнесу, к региону», — заявил гендиректор акционерного общества Дмитрий Лапицкий.

В агентстве пообещали и дальше привлекать инвесторов к объектам с исторической и культурной ценностью в Калининградской области. Новый собственник Алленберга добавил, что восстановление и реновация подобных комплексов — один из самых сложных форматов девелопмента, который требует времени и аккуратного подхода.

Мы сознательно не спешим с громкими заявлениями и будем двигаться поэтапно, в диалоге с регионом и экспертным сообществом», — подытожил Мифтахов.

Строительство клиники для душевнобольных в Веллау началось в 1848 году, а в 1852-м она открылась и стала одним из крупнейших подобных учреждений Восточной Пруссии — здесь могли содержать около 1 400 пациентов. Во время Первой мировой войны часть больных погибла от болезней, летом 1940 года остальных распределили по другим лечебницам или передали в семьи; в годы Второй мировой войны комплекс занимали сначала немецкие, затем советские воинские части. Позже Алленберг передали Минобороны — одна из частей находилась там до расформирования в 2013-м, с тех пор комплекс пустует.