Бронепоезд, подстаканник и «Лебедь»: где в Калининграде сделать фото с раритетами на рельсах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Путешественники, прибывающие на Южный вокзал Калининграда, видят из окон не только уникальные стальные конструкции дебаркадера, перроны и стеклянный потолок. На путях справа стоят паровозы и вагоны — как будто вышедшие из старых фильмов. Чем интересны реликвии музея под открытым небом, узнал во время прогулки с экспертом «Клопс».

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Старинный подвижной состав — часть экспозиции Центра сохранения исторического наследия Калининградской железной дороги. Технику хорошо видно на фоне Южного вокзала, привлекает она и внимание тех, кто едет под мостом по Киевской. Но не многие знают, что можно самостоятельно здесь прогуляться и сфотографироваться с раритетами, бывают даже бесплатные экскурсии. Надо просто подняться на пути со стороны улицы Железнодорожной через территорию управления. Музей под открытым небом неизменно вызывает восторг ребятишек. Но взрослые тоже охотно заглядывают в окна вагонов и вспоминают путешествия в плацкарте или купе, старое кино и детскую железную дорогу. С чего всё начиналось Чудо инженерной мысли встречает гостей сразу за проходной — это макет паровоза, созданного русскими механиками первой половины XIX века, отцом и сыном Черепановыми. Дрова для него подвозили на лошадях. Когда-то противники прогресса даже возмущались, что для эксплуатации «сухопутного парохода», дескать, вырубили весь лес в окрестностях железной дороги. Увидеть такого старичка можно не только в Калининграде. Сохраняют паровозы в разных музеях страны, в первую очередь — в Нижнем Тагиле, где трудились знаменитые инженеры-изобретатели Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович.

Фото: Алёна Михайлова

Проходим мимо стоянки и здания управления, доски почёта и поднимаемся по лестнице наверх, по пешеходному путепроводу через Киевскую. На открытой площадке — практически воплощение детской мечты: получить в подарок игрушечную железную дорогу.

Фото: Алёна Михайлова

Самый старый экспонат В музейной экспозиции — 37 единиц разнообразной техники. Самый старый экспонат — 146-летний пассажирский вагон, он изготовлен в 1879 году на Александровском литейно-механическом заводе. Вагон включали в состав пассажирского поезда Санкт-Петербург — Москва. Отопление в нём было паровое, есть печь. В Калининграде вагон до 1959 года эксплуатировался в пригородном сообщении, а позднее использовался для проживания рабочих, которые занимались ремонтом путей на дальних перегонах.

Фото: Алёна Михайлова

Что обозначают буквы «П» или «Л»? Паровоз серии «Л» 0282 часто заметен в кино. Это один из лучших массовых советских паровозов. Машины этой серии обладали мощной тяговой силой и работали по всей сети железных дорог СССР. Разработали паровоз в самом конце Второй Мировой войны. Ему присвоили серию П — «Победа». Позднее в честь главного конструктора завода серию переименовали в «Л», рассказала «Клопс» экскурсовод Татьяна Паршакова.

Фото: Алёна Михайлова

Машинисты называли его «Лебедь» или «Лебедянка». Льву Сергеевичу Лебедянскому принадлежит авторство более 20 паровозов, тепловозов и газотурбовозов, все разработки носили новаторский характер. Паровоз с красной звездой на фронтоне работал на Калининградском отделении Прибалтийской железной дороги до 1984 года, потом возвышался на постаменте у переезда на улице Суворова. Уже четверть века — это музейный экспонат.

Как появился подстаканник? Рядом с вагоном-столовой вспоминаем давнюю железнодорожную традицию — чаёвничать из стакана в металлической подставке. Первые образцы подстаканников в XVIII веке были простыми по форме и оформлению. Позднее лучшие ювелиры Европы стали использовать серебро. Даже в музее Карла Фаберже есть авторские образцы для богатых путешественников. После революции в новой советской стране привычка пить в дороге чай из специальной посуды не исчезла. Подстаканник признали не буржуазной роскошью, а элементом безопасности. Устойчивая форма помогала не обжигать рук в раскачивающемся вагоне, посуда меньше билась. Расцвет бытования ажурной подставки пришёлся на годы НЭПа. Какие только рисунки на неё не наносили! «Знаменитым на весь мир стал завод в городе Кольчугино Владимирской области, — продолжила рассказ Татьяна. — В 1924 году здесь выполнили крупный заказ для железных дорог. Позднее в каждом фирменном поезде ввели специальные подстаканники с гравировкой. Редкие экземпляры — интерес коллекционеров. Считается, что подставки современной формы появились в российских пассажирских поездах при Сергее Юрьевиче Витте. В должности министра путей сообщения он внедрил множество знаковых нововведений». Ещё один привычный сегодняшним путешественникам атрибут — титаны — появились в вагонах только в 1949 году. Помните, в фильмах про гражданскую и Великую Отечественную герой спрыгивает с поезда и бежит на станцию с чайником?

Фото: Алёна Михайлова

Что представляет бронированный вагон? Вагон-салон с клёпаным кузовом 1937 года выпуска — ещё один экспонат музея под открытым небом. Такие появились в конце XIX века и служили для служебных поездок руководящего состава по Варшаво-Венской, Китайско-Восточной и Владикавказской железным дорогам. Строили вагоны большой прочности и жёсткости: стальной лист стены доходил до уровня окон и защищал от пуль и снарядов. В случае обстрела люди падали на пол. Рядом замер ещё один раритет на рельсах — крытый цельнометаллический вагон, изготовленный в 1929 году на Тверском заводе. Он предназначался для ведения боевых действий в полосе железных дорог. Четыре сантиметра металла, как говорится — попробуй пробей. Толстые бронированные перегородки, бойницы для пулемётов. В годы Великой Отечественной войны с советской стороны на фронте действовало 200 похожих бронепоездов.

Фото: Алёна Михайлова

Мечта путешественников — международный Мечта многих путешественников — международный пассажирский вагон. РИЦ изготовили в 1979 году в ГДР, в основном он служил для формирования поездов за границу: от Ирана и до Скандинавии. Те самые заветные «Люкс» или СВ — девять двухместных купе со специальными мягкими спинками и удобными столами. Музейный вагон до мая 2000 года курсировал в поездах по маршруту Калининград — Гдыня — Берлин.

Фото: Алёна Михайлова

Разница в колее и самоотверженный труд советских железнодорожников В Европе расстояние между рельсами составляет 1 435 мм, в современной России — 1 520 мм, раньше оно было ещё немного шире. В Восточной Пруссии применялись стальные и железобетонные шпалы, во время войны для наступающих советских войск это стало проблемой. Пришлось перекладывать европейскую колею. «Работа очень трудоёмкая. Благодаря самоотверженному труду железнодорожников уже на третий день после падения Кёнигсберга открыли движение поездов из СССР по переделанной колее», — поделилась гид Татьяна.

Фото: Алёна Михайлова

Во время прогулки можно рассмотреть и другие технические раритеты: семафоры, гидроколонки, светофоры, рельсошпальные решётки, вагон-прачечную, дизели. Интересны и открытые платформы с военной техникой. Знаменитая пушка конструктора Василия Грабина ЗИС-3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием времён Великой Отечественной. Солдаты расшифровывали аббревиатуру «Залп имени Сталина», ласково звали «Зосей». Экспонаты переданы в музей в 2005 году руководством линейного отдела транспортной милиции. Выставочный павильон в помещении рядом с открытой музейной площадкой можно бесплатно посетить группой или индивидуально. Сотрудники Калининградской железной дороги проводят экскурсии. Архитектура вокзала, внутренние помещения и перроны, лифты — ещё один повод отправиться в путешествие.