Крупорушка, каланча и вокзал для двоих: чем удивляет живописный и во многом уникальный Озёрск

ВКонтакте

Телеграм

До этого городка недалеко от границы Калининградской области с Польшей доезжают не все туристы. И зря! Здесь не только особенный рельеф и много водоёмов, но и калейдоскоп отлично сохранившихся зданий начала XX века, места исторических событий. Проводником для «Клопс» по родному городу стала экскурсовод Жанна Мутилина.

ВКонтакте

Телеграм

Бабушка и дедушка Жанны приехали в регион в 1947 году, практически в самом начале новой истории Калининградской области. В семье накопились воспоминания нескольких поколений, их хватает для тёплых разговоров и долгих прогулок. Экскурсовод любит женские группы и предлагает туристам не просто топ достопримечательностей, а возможность стать желанными гостями в европейском городе, прикоснуться к истории без банальщины.

5 интересных фактов об Озёрске 1. Первое упоминание о местечке Даркием в старинном реестре отмечено в 1539 году. Прусское название переводится двояко: как «подворье Даргиса» или «пока ещё двор». В дальнейшем слово трансформировалось в Даркемен. 2. В 1725 году прусский король Фридрих Вильгельм I пожаловал поселению городские права. Две шведско-польские войны и гибельная чума сильно выкосили местное население. Позднее здесь нашли пристанище протестанты из Зальцбурга, изгнанные по религиозным мотивам. 3. Именно на реке Анграпе на 10 лет раньше, чем в Кёнигсберге, в 1880 году появилась первая в Восточной Пруссии гидроэлектростанция и первое электрическое уличное освещение. 4. В Первую мировую войну город оказался на линии фронта и сильно пострадал. Восстанавливали Даркемен под патронатом немецкого Дрездена, поэтому большинство сооружений относятся к началу XX века. Несмотря на разрушения во время боёв Второй мировой войны, центр Озёрска по-прежнему сохраняет исторический облик. Многие здания не меняли функционал за последние 100 лет. Как выглядел город до Второй мировой войны, проще представить, разглядывая граффити на необычном заборе. 5. Название города оправдано: вокруг расположено немало небольших водоёмов. Река Анграпа разрезает город на две неравные части. В районе Черняховска «мама» сливается с «папой» — Инстручем, и они дают начало главной водной артерии Калининградской области — Преголе.

Фото: Алёна Михайлова

Площадь Победы Прекрасный образец европейской традиции застройки административного центра. Площадь достигала 4 га, на которых располагались магистрат и почтамт. После Второй мировой войны повреждённую ратушу разобрали, на её месте построили кинотеатр, а теперь здесь магазин. А вот здание почты с фигурной башенкой сохранило функционал до сих пор. «На площади расположены братская могила советских воинов, погибших в Озёрском районе в дни сражений Второй мировой — всего 1 600 человек, и аллея в честь людей, которые служили Родине в разные годы», — прокомментировала гид.

Фото: Алёна Михайлова

На другой стороне площади Озёрска установлен памятник первому электрическому фонарю. Этот подарок от жителей Дрездена на 120-летие события напоминает, что в 1886 году здесь появилось первое во всей Восточной Пруссии уличное электрическое освещение.

Здание мельницы на Московской улице Одна из главных достопримечательностей Озёрска построена в 1898 году потомственным мельником Рихардом Вихертом. В советские времена в монументальном здании размещался филиал вильнюсского военного завода. В 90-е годы гражданин Чехии выкупил помещения и наладил производство автомобильных свечей. Пока объект пустует, доступ на него закрыт.

Фото: Алёна Михайлова

Особняк Вихерта на Московской улице, 9 Рядом возвышается красивый дом начала ХХ века, принадлежащий владельцу мельницы. Здание несколько раз перестраивалось, и нынешний облик сложился к 1922 году. С улицы вилла смотрится одноэтажным зданием с высокой мансардой. С востока и юга мощный двухуровневый цоколь, облицованный бутовым камнем, добавляет высоты. По сохранившимся строениям понятно, почему Рихарда считали одним из самых богатых людей Даркемена. Продукция мельницы приносила большой доход и продавалась не только в Германии, но и в Швеции. «Оригинальные металлические ограждения, деревянные конструкции, круглое окно с ажурной решёткой на южном фасаде и сохранившиеся ворота и двери — все интересные архитектурные детали восхищают туристов. Они не верят, что это не гостиница, а административное здание. Сегодняшние служащие могут похвастаться, что каждый день входят в дверь, установленную сто с лишним лет назад. Верхние этажи занимала семья Рихарда Вихерта», — продолжила рассказ экскурсовод. О красивой террасе многие туристы говорят: «Работа мечты, когда с чашкой кофе на балконе можно следить за производством».

Фото: Алёна Михайлова

Гидроэлектростанция Даркемена — Озёрская ГЭС (ул. Московская, 11а) Недалеко от мельницы туристы фотографируют ещё одну достопримечательность XIX века — логичное решение благодаря природной особенности рельефа. Движение турбины обеспечивалось трёхметровым перепадом реки. На реке Ангерапп в 1880 году построили уникальное техническое сооружение — местный символ промышленного прогресса. ГЭС Даркемена подавала энергию на большую мельницу Вихерта и на весь город. Из-за войн на территории Восточной Пруссии гидроэлектростанция трижды реконструировалась.

Фото: из архива Жанны Мутилиной

Долгое время Озёрская ГЭС не работала. 26 лет назад станцию запустили, сегодня 146-летнее гидротехническое сооружение продолжает трудиться. Гости фотографируют живописное место с моста.

Крупорушка — бывший особняк на Черняховского, 10 Местный краевед Август Васильевич Соловьёв так назвал строение на основании архивных материалов. В начале Первой мировой войны Рихард Вихерт выкупил сгоревшую соседнюю мельницу и переделал её в обдирную — крупорушку, где в основном производились овсяные и ячменные полуфабрикаты. Компанию он отдал в управление младшему сыну Ульриху и приобрёл для молодой семьи красивый дом неподалёку. «Наследник активно помогал отцу в бизнесе и при этом преподавал в местной школе», — продолжила рассказ эксперт. В конце 30-х годов обдирную мельницу продали предпринимателю Шмидту, организовавшему пивоваренное производство и розлив минеральной воды.

Фото из архива Жанны Мутилиной

В советское время здесь размещались Дом пионеров и музыкальная школа, затем отдел образования администрации Озёрска. Позже заброшенное здание опустело, пока инициативная группа местных жителей не взяла на себя миссию сохранения стен и развития общественного пространства. «Теперь в крупорушке проходят концерты и интересные встречи, есть библиотека и кофейня. А в самой мельнице после войны устроили склады, сохранившиеся до сих пор», — поделилась Жанна Мутилина.

Комплекс зданий бывших казарм на Пограничной, 23-29 Это целый архитектурный ансамбль из зданий в стиле неоготики. Из-за своего географического положения в приграничном поселении всегда было много военных. После возведения в статус города в начале XVIII века Даркемен получил гарнизон. Строительство казарм завершилось в 1882 году. Экскурсовод рассказала: «В Первую мировую войну квартировали два батальона пехотного полка «чёрных гусар». Это было единственное в Восточной Пруссии место дислокации элитного подразделения прусской армии. Позже в бывших казармах проживало гражданское население, потерявшее дома в результате боевых действий, затем разместили реальное училище. После 1945 года в гарнизонные помещения снова вернулись военные, организовали три учебки — пограничников, поваров и кинологов, где проходили службу ребята со всего Советского Союза».

Фото: Алёна Михайлова и из архива Жанны Мутилиной

Сегодня в одном корпусе располагается отделение колледжа агротехнологий и природообустройства. Во втором разместилась воинская часть, другие корпуса пока пустуют. Прямо напротив казарм есть похожее по стилю строение. Оно не поменяло функционал: в здании гарнизонного лазарета 1901 года постройки теперь размещается городская поликлиника.

Фото: Алёна Михайлова

Католическая капелла на Дзержинского, 6 Двухэтажное кирпичное здание с ризалитом, эркером и порталом на западном фасаде — миссионерский дом с часовней Благовещения Пресвятой Богородицы, построенный в начале XX века. С 1937 года здесь жил католический священник. После Второй мировой войны в капелле открыли магазин, а в доме пастора поселились переселенцы. Встроенные помещения выкупили в январе 2020 года, капелле вернули первоначальный функционал. Туристам показывают Липовую улицу — бывшую Линденштрассе начала XX века. Столетние деревья уже выше аутентичных домов.

Фото: Алёна Михайлова и из архива Жанны Мутилиной

Здание лютеранской кирхи на Комсомольской, 10 Его видно практически из любой точки. Первая фахверковая кирха была построена на этом месте в XVII веке. Орган прихожане получили через сто лет из Трагхаймской кирхи Кёнигсберга. В 1841-м был заложен первый камень новой церкви. Увидеть дату можно на сохранившихся ступенях. «Низкая башня препятствовала развитию промышленности в Даркемене. Считалось, что трубы не должны возвышаться над церковью. Спустя полвека к готическому зданию пристроили колокольню с часами работы известного мастера Розе», — рассказала Жанна.

Фото: Алёна Михайлова, из архива Жанны Мутилиной

Во Вторую мировую войну кирха не пострадала. В советское время сооружение ненадолго передали сельскохозяйственному техникуму для размещения транспорта и проведения практических занятий. Перестройку кирха пережила с трудом: рухнула крыша, внутри всё заросло самосевом. Сейчас уникальное архитектурное сооружение под присмотром местных краеведов. Самостоятельно попасть внутрь не получится, ворота открывают только для экскурсий и субботников. У общественников есть планы проводить здесь концерты и различные творческие мероприятия, тем более подобный опыт в Калининградской области уже есть. Жанна поделилась с «Клопс» фотографией, на которой видны необычные железные скобы. Для чего они и когда были установлены, краеведы пока не расшифровали.

Каланча на Советской, 17 В Озёрске много красивых зданий, построенных после Первой мировой войны под патронатом Дрездена. Сохранились целые жилые кварталы, а некоторые архитектурные образцы больше нигде в Калининградской области не встречаются. «Дом на Советской, 17, местные жители называют каланчой. Трудно поверить, что это обычная многоэтажка. В конце XIX — начале XX века здесь размещался пивоваренный завод, в советские годы его перестроили под жильё для первых переселенцев. Люди до сих пор живут в этих помещениях и поднимаются по железным лестницам, более привычным для производства», — продолжила рассказ эксперт. Другой дом на улице Суворова раньше был доходным. Через сто с лишним лет прослеживается былое величие и элементы югендстиля. К примеру, эркер — выступающая из плоскости фасада часть помещения — украшен зелёной глазурованной черепицей. Входная дверь сохранила аутентичность. «Удивительно, что окошки до сих пор в рабочем состоянии. Краеведы спорят, для чего они: в качестве дополнительной вентиляции или возможности проверить, кто пришёл в гости», — продолжила Жанна.

Фото: Жанна Мутилина

Озёрский «вокзал для двоих» Важной вехой в развитии города стала железная дорога, запущенная в 1878 году и соединившая польский Голдап и Инстербург — нынешний Черняховск. Перед Первой мировой войной транспортную ветку дотянули до Гумбиненна — нынешнего Гусева. Тогда же и построили здание Западного железнодорожного вокзала Даркемена. К нему ведёт дорога из брусчатки. Местные в шутку называют строение «вокзалом для двоих»: в конце 90-х помещения купили две семьи переселенцев из Казахстана. Немцы уходили из Даркемена в январе 1945 года, взрывая железнодорожные мосты. После войны их не восстановили, поэтому рельсовый транспорт потерял смысл. Местные рассказывают, что до 50-х годов из Калининграда летал самолёт. Если пройти чуть правее вокзала, откроется прекрасный вид на Озёрск: все главные доминанты города видны как на ладони.

Фото: Алёна Михайлова

Путешествовать по Озёрскому району можно не один день. Рядом разместился привлекательный для путешественников комплекс в посёлке Суворовка. Усилиями нового владельца имение и завод «Веедерн» восстанавливались по старым фотографиям и чертежам. Хозяйство всегда специализировалось на разведении лошадей. Туристам гиды рассказывают, какое отношение к этому месту имеет бывший мэр Москвы, и предлагают посмотреть красавцев ганноверской породы в историческом манеже.