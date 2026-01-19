«Малые города — большое вдохновение»: зачем в Озёрске высадился десант фотографов и художников

В воскресенье, 18 января, художники и фотографы из Калининградской области провели выездной пленэр в Озёрске. Он стал частью проекта «Малые города — большое вдохновение». Подробности «Клопс» рассказала руководитель «Симбиоза» Наталья Фомина.

Вдохновением для участников стала снежная зима, необычная для Калининградской области. Двенадцать фотографов и шесть художников отправились в Озёрск, где их гостеприимно приняло общественное пространство «Крупорушка».

К гостям присоединились местные художники Марат и Анна Галимовы. Руководитель «Крупорушки» Андрей Елизаров провёл обзорную экскурсию по городу, после чего члены «Симбиоза» разошлись по улицам в поисках «того самого вида и ракурса».

Какой же вид «тот самый»? По словам Наталья Фоминой, для каждого он свой. «Наша задача — посмотреть на город глазами калининградских авторов и показать это местным жителям в последующей выставке по итогам пленэра», — объяснила руководитель проекта.