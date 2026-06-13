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Как пережить жару: 3 рецепта освежающих лимонадов, которые готовятся дома за считанные минуты

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Как пережить жару: 3 рецепта освежающих лимонадов, которые готовятся дома за считанные минуты - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Когда на улице становится жарко, единственное, чего хочется — это глоток ледяного освежающего напитка. Вместо того чтобы покупать в магазине товары с большим колчеством сахара, от которого ещё больше хочется пить, лимонад можно приготовить дома за считанные минуты. Тремя летними рецептами с «Клопс» поделились находчивые читатели.

Клубничный лимонад 

Ингредиенты 

  1. свежая клубника — 200 г;
  2. лимон — 1 шт; 
  3. мёд — 2–3 ст. л; 
  4. газированная или минеральная вода — 800 мл;
  5. лёд — 10 кубиков. 

Приготовление

Клубнику тщательно промыть, очистить от хвостиков и измельчить в блендере до консистенции пюре. Пару ягод нарезать тонкими слайсами. На стенки кувшина прилепить кусочки клубники, на дно выложить пюре, добавить мёд со льдом и столовой ложкой лимонного сока. Залить всё водой и перемешать. 

Безалкогольный мохито 

Ингредиенты

  1. лайм — 2 шт;
  2. свежая мята — 1 пучок;
  3. тростниковый сахар — 2 ч. л;
  4. лёд — 10 кубиков;
  5. газированная или минеральная вода — 600 мл. 

Приготовление 

Лайм нарезать дольками. Из пары штук выжать сок в кувшин, остальные положить целыми. Добавить сахар и мяту, предварительно продавленную пестиком. Заполнить ёмкость льдом и залить водой. 

Апельсиновый лимонад

Ингредиенты

  1. апельсины — 2 шт;
  2. лимон — 0,5 шт;
  3. сахар — 2–3 ст. л;
  4. газированная или минеральная вода — 700 мл; 
  5. лёд — 10 кубиков. 

Приготовление

Выжать в кувшин сок из всех фруктов, добавить сахар и лёд. Залить всё водой и тщательно перемешать. При подаче на край стакана можно нанизать дольку апельсина, а сверху посыпать листиками свежей мяты. 

Из сезонных фруктов получается не только вкусный лимонад, но и витаминный салат с заправкой из греческого йогурта

Тема:
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