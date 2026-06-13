Как пережить жару: 3 рецепта освежающих лимонадов, которые готовятся дома за считанные минуты

Клубничный лимонад

Ингредиенты

свежая клубника — 200 г; лимон — 1 шт; мёд — 2–3 ст. л; газированная или минеральная вода — 800 мл; лёд — 10 кубиков.

Приготовление

Клубнику тщательно промыть, очистить от хвостиков и измельчить в блендере до консистенции пюре. Пару ягод нарезать тонкими слайсами. На стенки кувшина прилепить кусочки клубники, на дно выложить пюре, добавить мёд со льдом и столовой ложкой лимонного сока. Залить всё водой и перемешать.

Безалкогольный мохито

Ингредиенты

лайм — 2 шт; свежая мята — 1 пучок; тростниковый сахар — 2 ч. л; лёд — 10 кубиков; газированная или минеральная вода — 600 мл.

Приготовление

Лайм нарезать дольками. Из пары штук выжать сок в кувшин, остальные положить целыми. Добавить сахар и мяту, предварительно продавленную пестиком. Заполнить ёмкость льдом и залить водой.

Апельсиновый лимонад

Ингредиенты

апельсины — 2 шт; лимон — 0,5 шт; сахар — 2–3 ст. л; газированная или минеральная вода — 700 мл; лёд — 10 кубиков.

Приготовление

Выжать в кувшин сок из всех фруктов, добавить сахар и лёд. Залить всё водой и тщательно перемешать. При подаче на край стакана можно нанизать дольку апельсина, а сверху посыпать листиками свежей мяты.