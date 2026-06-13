Как пережить жару: 3 рецепта освежающих лимонадов, которые готовятся дома за считанные минуты

Когда на улице становится жарко, единственное, чего хочется — это глоток ледяного освежающего напитка. Вместо того чтобы покупать в магазине товары с большим колчеством сахара, от которого ещё больше хочется пить, лимонад можно приготовить дома за считанные минуты. Тремя летними рецептами с «Клопс» поделились находчивые читатели.
Клубничный лимонад
Ингредиенты
- свежая клубника — 200 г;
- лимон — 1 шт;
- мёд — 2–3 ст. л;
- газированная или минеральная вода — 800 мл;
- лёд — 10 кубиков.
Приготовление
Клубнику тщательно промыть, очистить от хвостиков и измельчить в блендере до консистенции пюре. Пару ягод нарезать тонкими слайсами. На стенки кувшина прилепить кусочки клубники, на дно выложить пюре, добавить мёд со льдом и столовой ложкой лимонного сока. Залить всё водой и перемешать.
Безалкогольный мохито
Ингредиенты
- лайм — 2 шт;
- свежая мята — 1 пучок;
- тростниковый сахар — 2 ч. л;
- лёд — 10 кубиков;
- газированная или минеральная вода — 600 мл.
Приготовление
Лайм нарезать дольками. Из пары штук выжать сок в кувшин, остальные положить целыми. Добавить сахар и мяту, предварительно продавленную пестиком. Заполнить ёмкость льдом и залить водой.
Апельсиновый лимонад
Ингредиенты
- апельсины — 2 шт;
- лимон — 0,5 шт;
- сахар — 2–3 ст. л;
- газированная или минеральная вода — 700 мл;
- лёд — 10 кубиков.
Приготовление
Выжать в кувшин сок из всех фруктов, добавить сахар и лёд. Залить всё водой и тщательно перемешать. При подаче на край стакана можно нанизать дольку апельсина, а сверху посыпать листиками свежей мяты.
Из сезонных фруктов получается не только вкусный лимонад, но и витаминный салат с заправкой из греческого йогурта.