Маринад имеет значение: делимся простым рецептом сочного шашлыка из свиной шеи с секретным ингредиентом

Лето — это время, когда практически каждые выходные походят на природе с шашлыками. Чтобы поездка с родными и друзьями оставила приятные впечатления, важно правильно замариновать мясо. Самым подходящим мясом для жарки считается свиная шея. Сделать её ещё нежнее можно с помощью специального маринада из минеральной воды и лимонного сока, которые сильно размягчают волокна. Рецепт такого шашлыка узнал «Клопс».
Ингредиенты
- свиная шея — 2 кг;
- репчатый лук — 1 кг;
- газированная вода — 300 мл;
- лимон — 1 шт;
- растительное масло — 80 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Свинину нарубить кубиками шириной примерно 4–5 см и приправить специями. Лук нарезать половинками, положить вместе с мясом в глубокую миску, залить газировкой и соком одного лимона. Убрать в холодильник на 10–15 минут.
Нанизать свинину на шампуры, чередуя куски мяса и половинками лука. Готовить на сильном жару от углей, но без открытого огня. Когда из кусочков вместо крови будет идти прозрачный сок, можно снимать.
Готовый шашлык подают вместе с запечёнными овощами или хрустящим салатом из капусты и яблока.