Маринад имеет значение: делимся простым рецептом сочного шашлыка из свиной шеи с секретным ингредиентом

Ингредиенты

свиная шея — 2 кг;

репчатый лук — 1 кг;

газированная вода — 300 мл;

лимон — 1 шт;

растительное масло — 80 мл;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Свинину нарубить кубиками шириной примерно 4–5 см и приправить специями. Лук нарезать половинками, положить вместе с мясом в глубокую миску, залить газировкой и соком одного лимона. Убрать в холодильник на 10–15 минут.

Нанизать свинину на шампуры, чередуя куски мяса и половинками лука. Готовить на сильном жару от углей, но без открытого огня. Когда из кусочков вместо крови будет идти прозрачный сок, можно снимать.