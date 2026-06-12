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Маринад имеет значение: делимся простым рецептом сочного шашлыка из свиной шеи с секретным ингредиентом

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Маринад имеет значение: делимся простым рецептом сочного шашлыка из свиной шеи с секретным ингредиентом - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Лето — это время, когда практически каждые выходные походят на природе с шашлыками. Чтобы поездка с родными и друзьями оставила приятные впечатления, важно правильно замариновать мясо. Самым подходящим мясом для жарки считается свиная шея. Сделать её ещё нежнее можно с помощью специального маринада из минеральной воды и лимонного сока, которые сильно размягчают волокна. Рецепт такого шашлыка узнал «Клопс». 

Ингредиенты 

  • свиная шея — 2 кг;
  • репчатый лук — 1 кг;
  • газированная вода — 300 мл;
  • лимон — 1 шт;
  • растительное масло — 80 мл;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Свинину нарубить кубиками шириной примерно 4–5 см и приправить специями. Лук нарезать половинками, положить вместе с мясом в глубокую миску, залить газировкой и соком одного лимона. Убрать в холодильник на 10–15 минут. 

Нанизать свинину на шампуры, чередуя куски мяса и половинками лука. Готовить на сильном жару от углей, но без открытого огня. Когда из кусочков вместо крови будет идти прозрачный сок, можно снимать. 

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