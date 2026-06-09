Сытно, просто, быстро и очень вкусно: как сварить домашний суп с фрикадельками и вермишелью

Ингредиенты

мясной фарш (свинина, говядина или курица) — 300 г; репчатый лук — 2 шт; чеснок — 1 зубчик; вода — 2,5 л; картофель — 3 шт; морковь — 1 шт; вермишель — 2–3 ст. л; лавровый лист — 2 шт; растительное масло — пара столовых ложек; свежие укроп и петрушка — 1 веточка; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Измельчить одну луковицу и смешать её с приправленным фаршем. Скатать массу в 10–15 шариков размером с грецкий орех. Слегка обжарить на растительном масле со всех сторон на дне кастрюли. Залить холодной водой, кинуть лавровый лист и поставить на сильный огонь.

Картофель очистить от кожуры и нарезать мелким кубиком. Когда вода закипит, добавить овощ, убавить огонь до среднего и варить 20 минут.

Морковь натереть на тёрке, вторую луковицу мелко нашинковать, а чеснок пропустить через пресс. Обжарить все овощи со специями на растительном масле до золотистого цвета.

Положить зажарку в бульон и варить ещё 5–7 минут. Всыпать вермишель и готовить столько времени, сколько указано на упаковке. Накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться 10–20 минут. Готовый суп подавать со столовой ложкой сметаны и свежей зеленью.