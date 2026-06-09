Сытно, просто, быстро и очень вкусно: как сварить домашний суп с фрикадельками и вермишелью

Суп с фрикадельками — это палочка-выручалочка в мире кулинарии, которая прочно ассоциируется с домашним уютом. Он не требует часов ожидания, пока сварится наваристый бульон, особых навыков и дорогих ингредиентов. Нежные мясные шарики, лёгкий овощной отвар и горсть ароматной зелени — идеальное комбо для ежедневного обеда. Провереным рецептом такого супа с «Клопс» поделились опытные читатели.
Ингредиенты
- мясной фарш (свинина, говядина или курица) — 300 г;
- репчатый лук — 2 шт;
- чеснок — 1 зубчик;
- вода — 2,5 л;
- картофель — 3 шт;
- морковь — 1 шт;
- вермишель — 2–3 ст. л;
- лавровый лист — 2 шт;
- растительное масло — пара столовых ложек;
- свежие укроп и петрушка — 1 веточка;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Измельчить одну луковицу и смешать её с приправленным фаршем. Скатать массу в 10–15 шариков размером с грецкий орех. Слегка обжарить на растительном масле со всех сторон на дне кастрюли. Залить холодной водой, кинуть лавровый лист и поставить на сильный огонь.
Картофель очистить от кожуры и нарезать мелким кубиком. Когда вода закипит, добавить овощ, убавить огонь до среднего и варить 20 минут.
Морковь натереть на тёрке, вторую луковицу мелко нашинковать, а чеснок пропустить через пресс. Обжарить все овощи со специями на растительном масле до золотистого цвета.
Положить зажарку в бульон и варить ещё 5–7 минут. Всыпать вермишель и готовить столько времени, сколько указано на упаковке. Накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться 10–20 минут. Готовый суп подавать со столовой ложкой сметаны и свежей зеленью.
На второе к супу с фрикадельками идеально подойдёт рататуй с большим количеством запечённых овощей и ароматным томатным соусом.