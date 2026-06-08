Витаминная бомба: как сделать из сезонных фруктов и ягод сочный салат с освежающей заправкой

Ингредиенты

банан — 1 шт; киви — 1 шт; манго — 1 шт; красное яблоко — 1 шт; груша — 1 шт; персик или нектарин — 1 шт; греческий йогурт — 250 г; голубика и клубника — 100 г; свежая мята — 1 пучок; орехи и сухофрукты — по вкусу.

Приготовление

Все фрукты и ягоды тщательно промыть и очистить от косточек. Нарезать их средним кубиком и положить в глубокий салатник. Голубику оставить целой, а клубнику разделить на половинки. Сухофрукты замочить в холодной воде на два часа и обсушить бумажным полотенцем, орехи — мелко порубить ножом.

Листья мяты измельчить в блендере до однородной кашицы. Смешать её с йогуртом, заправить салат и тщательно перемешать. Убрать миску в холодильник на 15–20 минут, чтобы блюдо хорошо настоялось и пропиталось всеми вкусами.

Совет редакции

Для более нежной текстуры мягкие фрукты, например, банан и киви лучше нарезать чуть крупнее, чем плотные (яблоко и груша). Чтобы яблоко не потемнело, его стоит сбрызнуть лимонным соком. Щепотка корицы или ванилина сделают блюдо ароматнее.