01:11

Витаминная бомба: как сделать из сезонных фруктов и ягод сочный салат с освежающей заправкой

  1. Рецепты
Автор:
Витаминная бомба: как сделать из сезонных фруктов и ягод сочный салат с освежающей заправкой - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Летом организму нужно получить максимальное количество витаминов, чтобы укрепить иммунитет до конца года. Идеальным источником полезных веществ будет салат из сезонных фруктов и ягод, а дополнит их заправка из низкокалорийного греческого йогурта и листья свежей мяты. Как правильно выбрать и смешать все ингредиенты в шедевр кулинарии, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  1. банан — 1 шт;
  2. киви — 1 шт;
  3. манго — 1 шт;
  4. красное яблоко — 1 шт;
  5. груша — 1 шт;
  6. персик или нектарин — 1 шт;
  7. греческий йогурт — 250 г;  
  8. голубика и клубника — 100 г; 
  9. свежая мята — 1 пучок; 
  10. орехи и сухофрукты — по вкусу. 

Приготовление 

Все фрукты и ягоды тщательно промыть и очистить от косточек. Нарезать их средним кубиком и положить в глубокий салатник. Голубику оставить целой, а клубнику разделить на половинки. Сухофрукты замочить в холодной воде на два часа и обсушить бумажным полотенцем, орехи — мелко порубить ножом. 

Листья мяты измельчить в блендере до однородной кашицы. Смешать её с йогуртом, заправить салат и тщательно перемешать. Убрать миску в холодильник на 15–20 минут, чтобы блюдо хорошо настоялось и пропиталось всеми вкусами. 

Совет редакции 

Для более нежной текстуры мягкие фрукты, например, банан и киви лучше нарезать чуть крупнее, чем плотные (яблоко и груша). Чтобы яблоко не потемнело, его стоит сбрызнуть лимонным соком. Щепотка корицы или ванилина сделают блюдо ароматнее. 

Персики можно положить не только в салат, но и в нежный пирог с ванилью и шариком освежающего мороженого

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Витаминная бомба: как сделать из сезонных фруктов и ягод сочный салат с освежающей заправкой
01:11
Не сорняк, а деликатес: готовим на завтрак низкокалорийный омлет с сыром и одуванчиками
Вчера
23:07
Открываем сезон летних фруктов: кулинары поделились рецептом нежного пирога с персиками и ванилью
Вчера
05:16
Лучший способ расслабиться после работы: лепим целую гору домашних пельменей с мясом и овощами
Вчера
00:06
Без консервантов, ГМО и химии: готовим дома сочную ветчину из свинины по классическому рецепту
06 июня 2026
22:57
Все новости по теме
3 108
Кулинария рецепты