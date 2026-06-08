Витаминная бомба: как сделать из сезонных фруктов и ягод сочный салат с освежающей заправкой

Летом организму нужно получить максимальное количество витаминов, чтобы укрепить иммунитет до конца года. Идеальным источником полезных веществ будет салат из сезонных фруктов и ягод, а дополнит их заправка из низкокалорийного греческого йогурта и листья свежей мяты. Как правильно выбрать и смешать все ингредиенты в шедевр кулинарии, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- банан — 1 шт;
- киви — 1 шт;
- манго — 1 шт;
- красное яблоко — 1 шт;
- груша — 1 шт;
- персик или нектарин — 1 шт;
- греческий йогурт — 250 г;
- голубика и клубника — 100 г;
- свежая мята — 1 пучок;
- орехи и сухофрукты — по вкусу.
Приготовление
Все фрукты и ягоды тщательно промыть и очистить от косточек. Нарезать их средним кубиком и положить в глубокий салатник. Голубику оставить целой, а клубнику разделить на половинки. Сухофрукты замочить в холодной воде на два часа и обсушить бумажным полотенцем, орехи — мелко порубить ножом.
Листья мяты измельчить в блендере до однородной кашицы. Смешать её с йогуртом, заправить салат и тщательно перемешать. Убрать миску в холодильник на 15–20 минут, чтобы блюдо хорошо настоялось и пропиталось всеми вкусами.
Совет редакции
Для более нежной текстуры мягкие фрукты, например, банан и киви лучше нарезать чуть крупнее, чем плотные (яблоко и груша). Чтобы яблоко не потемнело, его стоит сбрызнуть лимонным соком. Щепотка корицы или ванилина сделают блюдо ароматнее.
Персики можно положить не только в салат, но и в нежный пирог с ванилью и шариком освежающего мороженого.