Диетическая база к любому мясу, птице и даже рыбе: делимся рецептом овощного рагу с ароматными травами

Ингредиенты

кабачок — 1 шт; картофель — 4 шт; помидоры — 4 шт; лук репчатый — 1 шт; морковь — 1 шт; чеснок — 2 зубчика; растительное масло — 1 ст. л; сушёные укроп и петрушка — 1 ч. л; молотый кориандр — 1 ч. л; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук, морковь и картофель нарезать мелким кубиком, а чеснок - тонкими слайсами. Обжарить всё в кастрюле с толстым дном до прозрачности в течение 5–7 минут.

Добавить крупнонарезанные морковь и картофель, залить овощи 200 мл воды и приправить специями. Тушить 15–20 минут на сильном огне, пока корнеплоды не станут мягкими. В конце положить кусочки кабачка и помидоров. Томить ещё 15 минут и посыпать свежей зеленью. Готовый гарнир подавать в горячем виде с мясом, рыбой или птицей.