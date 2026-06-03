Диетическая база к любому мясу, птице и даже рыбе: делимся рецептом овощного рагу с ароматными травами

Тушёные овощи — универсальный гарнир, который подходит к любому виду мяса, птицы и даже к рыбе. Сочетание разных вкусов и текстур помогает без лишних калорий сделать основное блюдо более питательным и раскрыть его вкус. Как просто и быстро приготовить дома овощное рагу, узнал «Клопс».
Ингредиенты
- кабачок — 1 шт;
- картофель — 4 шт;
- помидоры — 4 шт;
- лук репчатый — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — 1 ст. л;
- сушёные укроп и петрушка — 1 ч. л;
- молотый кориандр — 1 ч. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Лук, морковь и картофель нарезать мелким кубиком, а чеснок - тонкими слайсами. Обжарить всё в кастрюле с толстым дном до прозрачности в течение 5–7 минут.
Добавить крупнонарезанные морковь и картофель, залить овощи 200 мл воды и приправить специями. Тушить 15–20 минут на сильном огне, пока корнеплоды не станут мягкими. В конце положить кусочки кабачка и помидоров. Томить ещё 15 минут и посыпать свежей зеленью. Готовый гарнир подавать в горячем виде с мясом, рыбой или птицей.
Те же овощи, что идут в рагу, можно использовать и для другого рецепта — тёплого салата с курицей и соево-медовой заправкой.