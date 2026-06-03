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Диетическая база к любому мясу, птице и даже рыбе: делимся рецептом овощного рагу с ароматными травами

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Диетическая база к любому мясу, птице и даже рыбе: делимся рецептом овощного рагу с ароматными травами - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Тушёные овощи — универсальный гарнир, который подходит к любому виду мяса, птицы и даже к рыбе. Сочетание разных вкусов и текстур помогает без лишних калорий сделать основное блюдо более питательным и раскрыть его вкус. Как просто и быстро приготовить дома овощное рагу, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  1. кабачок — 1 шт;
  2. картофель — 4 шт;
  3. помидоры — 4 шт;
  4. лук репчатый — 1 шт;
  5. морковь — 1 шт;
  6. чеснок — 2 зубчика; 
  7. растительное масло — 1 ст. л;
  8. сушёные укроп и петрушка — 1 ч. л;
  9. молотый кориандр — 1 ч. л;
  10. соль, перец — по вкусу.

Приготовление 

Лук, морковь и картофель нарезать мелким кубиком, а чеснок - тонкими слайсами. Обжарить всё в кастрюле с толстым дном до прозрачности в течение 5–7 минут. 

Добавить крупнонарезанные морковь и картофель, залить овощи 200 мл воды и приправить специями. Тушить 15–20 минут на сильном огне, пока корнеплоды не станут мягкими. В конце положить кусочки кабачка и помидоров. Томить ещё 15 минут и посыпать свежей зеленью. Готовый гарнир подавать в горячем виде с мясом, рыбой или птицей. 

Те же овощи, что идут в рагу, можно использовать и для другого рецепта — тёплого салата с курицей и соево-медовой заправкой

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