Удивляем близких картофельным салатом по-баварски с охотничьими колбасками и маринованным луком

Одно из коронных блюд немецкой кухни, горячо полюбившееся россиянам, — салат с баварскими колбасками и картофелем. Он настолько сытный, что он часто выступает не в качестве дополнения к основному блюду, а как король всего стола. Классическим рецептом немецкого салата с колбасками с «Клопс» поделились опытные кулинары.
Ингредиенты
- картофель — 6 шт;
- охотничьи колбаски — 300 г;
- солёные огурцы — 2 шт;
- красный лук — 1 шт;
- чеснок — 3 зубчика;
- зернистая горчица — 2 ч. л;
- растительное масло — 2 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Молодой картофель тщательно помыть и отварить с подсоленной воде вместе с кожурой. Затем остудить и нарезать на четвертинки. Добавить нашинкованные огурцы.
Колбаски порубить на кусочки среднего размера и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Положить мясо к остальным ингредиентам и добавить красный лук, маринованный по специальному рецепту. Заправить салат растительным маслом, приправить солью, перцем и зернистой горчицей. Готовое блюдо можно подавать к столу как в охлаждённом, так и в тёплом виде.
Готовый салат с охотничьими колбасками можно украсить свежей зеленью.