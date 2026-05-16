22:41

Удивляем близких картофельным салатом по-баварски с охотничьими колбасками и маринованным луком

  1. Рецепты
Автор:
Удивляем близких картофельным салатом по-баварски с охотничьими колбасками и маринованным луком - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Одно из коронных блюд немецкой кухни, горячо полюбившееся россиянам, — салат с баварскими колбасками и картофелем. Он настолько сытный, что он часто выступает не в качестве дополнения к основному блюду, а как король всего стола. Классическим рецептом немецкого салата с колбасками с «Клопс» поделились опытные кулинары.

Ингредиенты 

  1. картофель — 6 шт;
  2. охотничьи колбаски — 300 г;
  3. солёные огурцы — 2 шт;
  4. красный лук — 1 шт;
  5. чеснок — 3 зубчика;
  6. зернистая горчица — 2 ч. л;
  7. растительное масло — 2 ст. л;
  8. соль, перец — по вкусу. 

Приготовление 

Молодой картофель тщательно помыть и отварить с подсоленной воде вместе с кожурой. Затем остудить и нарезать на четвертинки. Добавить нашинкованные огурцы. 

Колбаски порубить на кусочки среднего размера и обжарить на сковороде до золотистого цвета. Положить мясо к остальным ингредиентам и добавить красный лук, маринованный по специальному рецепту. Заправить салат растительным маслом, приправить солью, перцем и зернистой горчицей. Готовое блюдо можно подавать к столу как в охлаждённом, так и в тёплом виде. 

Готовый салат с охотничьими колбасками можно украсить свежей зеленью. Как правильно её хранить, чтобы она не завяла на следующий день после покупки, узнал «Клопс». 

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Три способа для любого покрытия: как отмыть сковороду-гриль от въевшегося нагара
10:59
Жидкий желток без подгорелых краёв: разбираем самые частые ошибки приготовления яичницы-глазуньи
04:21
Уютный ужин на скорую руку: готовим дома жареную картошку с грибами на всю семью
01:46
Один ингредиент меняет всё: делимся секретным рецептом сытных макарон по-флотски
00:12
Полезный перекус на каждый день: как просто и быстро приготовить домашний хумус с овощными палочками
Вчера
04:14
Все новости по теме
14 947
Кулинария рецепты