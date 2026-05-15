22:47

Как наесться до отвала и похудеть к лету: простой рецепт салата с хрустящей капустой и яблоком

  1. Рецепты
Автор:
Как наесться до отвала и похудеть к лету: простой рецепт салата с хрустящей капустой и яблоком - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Самый верный способ похудеть к лету — снизить количество потребляемых калорий. Однако диета не всегда состоит из пресных и однообразных блюд. Привести фигуру в порядок можно и с помощью еды, которая знакома каждому с детства, например, знаменитого витаминного салата. Как приготовить его дома, узнал «Клопс». 

Ингредиенты

  • белокочанная капуста — 300 г;
  • морковь — 2 шт;
  • зелёное яблоко — 1 шт;
  • оливковое масло — 2 ст. л;
  • сахар — 3 ст. л;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Капусту мелко нашинковать и помять руками, чтобы она пустила сок, а затем посолить. Морковь очистить и натереть на крупной тёрке. К овощам добавить сахар и оставить на 15–20 минут, пока кристаллы полностью не растворятся. 

Зелёное кислое яблоко натереть на крупной тёрке и положить в салатник. Готовое блюдо заправить оливковым маслом. Для более разнообразной консистенции можно добавить семена и дроблёные орехи. 

Для тех, кому в овощном блюде не хватает белка, «Клопс» нашёл простой рецепт салата с селёдкой, яйцом и красным луком

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
Три способа для любого покрытия: как отмыть сковороду-гриль от въевшегося нагара
10:59
Жидкий желток без подгорелых краёв: разбираем самые частые ошибки приготовления яичницы-глазуньи
04:21
Уютный ужин на скорую руку: готовим дома жареную картошку с грибами на всю семью
01:46
Один ингредиент меняет всё: делимся секретным рецептом сытных макарон по-флотски
00:12
Полезный перекус на каждый день: как просто и быстро приготовить домашний хумус с овощными палочками
Вчера
04:14
Все новости по теме
53 209
Кулинария рецепты