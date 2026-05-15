Как наесться до отвала и похудеть к лету: простой рецепт салата с хрустящей капустой и яблоком

Ингредиенты

белокочанная капуста — 300 г;

морковь — 2 шт;

зелёное яблоко — 1 шт;

оливковое масло — 2 ст. л;

сахар — 3 ст. л;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Капусту мелко нашинковать и помять руками, чтобы она пустила сок, а затем посолить. Морковь очистить и натереть на крупной тёрке. К овощам добавить сахар и оставить на 15–20 минут, пока кристаллы полностью не растворятся.

Зелёное кислое яблоко натереть на крупной тёрке и положить в салатник. Готовое блюдо заправить оливковым маслом. Для более разнообразной консистенции можно добавить семена и дроблёные орехи.