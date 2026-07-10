Как самостоятельно сделать целую гору вкуснейших козинаков — самый простой и проверенный рецепт

Козинаки — одна из самых популярных восточных сладостей. Несмотря на количество мёда, они полностью состоят из орехов и семян, богатых полезными растительными жирами, витаминами и микроэлементами. Чтобы не перебрать с калориями, лучше готовить их дома самостоятельно, а не покупать пачками в магазине. Простым рецептом лакомства с «Клопс» поделились читатели.
- Из-за высокого содержания жиров и углеводов козинаки являются отличным «топливом» для организма, особенно для людей, занимающихся спортом или ведущих активный образ жизни;
- Клетчатка, которой богаты орехи и семена, помогает улучшить моторику кишечника и способствует его очищению;
- В зависимости от ингредиентов, козинаки включают внушительную порцию витамина Е (орехи), витаминов группы B (подсолнечник), а также кальций, магний, железо и цинк;
- Благодаря мононенасыщенным жирным кислотам и витамину Е, козинаки могут улучшают здоровье кожи, волос и ногтей;
- Несмотря на пользу, козинаки — довольно калорийное блюдо (около 500–600 ккал на 100 г). При контроле веса это стоит учитывать, чтобы не превысить суточную норму;
- В покупных вариантах часто используется сахар или патока вместо натурального мёда, поэтому их лучше готовить самостоятельно.
Ингредиенты
- кунжут — 50 г;
- тыквенные семечки — 50 г;
- дроблёный фундук — 50 г;
- дроблёный миндаль — 50 г;
- семена подсолнечника — 100 г;
- вяленая клюква — 50 г;
- мёд — 60 г;
- вода — пара столовых ложек;
- сахар — 40 г;
- соль — 1 щепотка.
Приготовление
Все орехи и семена слегка прогреть на сухой сковороде до золотистого оттенка, чтобы усилить вкус. Главное — не пережарить, иначе появится горечь.
В сотейнике с толстым дном расплавить мёд с сахаром и влить немного тёплой воды. Мешать, пока кристаллики полностью не растворятся, а масса не загустеет. Всыпать семена с орехами и клюквой, а затем тщательно перемешать, чтобы сироп окутал все компоненты.
Спустя 2–3 минуты снять с огня и распределить толстым слоем по противню, застеленным пергаментом. Накрыть вторым листом бумаги и разровнять пласт скалкой. Пока масса ещё тёплая, но уже схватилась, нарезать острым ножом на порционные квадратики или прямоугольные батончики. Дать полностью остыть.