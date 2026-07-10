Как самостоятельно сделать целую гору вкуснейших козинаков — самый простой и проверенный рецепт

Ингредиенты

кунжут — 50 г; тыквенные семечки — 50 г; дроблёный фундук — 50 г; дроблёный миндаль — 50 г; семена подсолнечника — 100 г; вяленая клюква — 50 г; мёд — 60 г; вода — пара столовых ложек; сахар — 40 г; соль — 1 щепотка.

Приготовление

Все орехи и семена слегка прогреть на сухой сковороде до золотистого оттенка, чтобы усилить вкус. Главное — не пережарить, иначе появится горечь.

В сотейнике с толстым дном расплавить мёд с сахаром и влить немного тёплой воды. Мешать, пока кристаллики полностью не растворятся, а масса не загустеет. Всыпать семена с орехами и клюквой, а затем тщательно перемешать, чтобы сироп окутал все компоненты.

Спустя 2–3 минуты снять с огня и распределить толстым слоем по противню, застеленным пергаментом. Накрыть вторым листом бумаги и разровнять пласт скалкой. Пока масса ещё тёплая, но уже схватилась, нарезать острым ножом на порционные квадратики или прямоугольные батончики. Дать полностью остыть.