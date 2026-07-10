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Как самостоятельно сделать целую гору вкуснейших козинаков — самый простой и проверенный рецепт

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Как самостоятельно сделать целую гору вкуснейших козинаков — самый простой и проверенный рецепт - Новости Калининграда | Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»
Иллюстрация: Дарья Мошникова / «Клопс»

Козинаки — одна из самых популярных восточных сладостей. Несмотря на количество мёда, они полностью состоят из орехов и семян, богатых полезными растительными жирами, витаминами и микроэлементами. Чтобы не перебрать с калориями, лучше готовить их дома самостоятельно, а не покупать пачками в магазине. Простым рецептом лакомства с «Клопс» поделились читатели. 

  1. Из-за высокого содержания жиров и углеводов козинаки являются отличным «топливом» для организма, особенно для людей, занимающихся спортом или ведущих активный образ жизни; 
  2. Клетчатка, которой богаты орехи и семена, помогает улучшить моторику кишечника и способствует его очищению; 
  3. В зависимости от ингредиентов, козинаки включают внушительную порцию витамина Е (орехи), витаминов группы B (подсолнечник), а также кальций, магний, железо и цинк; 
  4. Благодаря мононенасыщенным жирным кислотам и витамину Е, козинаки могут улучшают здоровье кожи, волос и ногтей; 
  5. Несмотря на пользу, козинаки — довольно калорийное блюдо (около 500–600 ккал на 100 г). При контроле веса это стоит учитывать, чтобы не превысить суточную норму;
  6. В покупных вариантах часто используется сахар или патока вместо натурального мёда, поэтому их лучше готовить самостоятельно.

Ингредиенты 

  1. кунжут — 50 г; 
  2. тыквенные семечки — 50 г; 
  3. дроблёный фундук — 50 г; 
  4. дроблёный миндаль — 50 г;
  5. семена подсолнечника — 100 г; 
  6. вяленая клюква — 50 г;
  7. мёд — 60 г; 
  8. вода — пара столовых ложек;
  9. сахар — 40 г;
  10. соль — 1 щепотка. 

Приготовление

Все орехи и семена слегка прогреть на сухой сковороде до золотистого оттенка, чтобы усилить вкус. Главное — не пережарить, иначе появится горечь. 

В сотейнике с толстым дном расплавить мёд с сахаром и влить немного тёплой воды. Мешать, пока кристаллики полностью не растворятся, а масса не загустеет. Всыпать семена с орехами и клюквой, а затем тщательно перемешать, чтобы сироп окутал все компоненты. 

Спустя 2–3 минуты снять с огня и распределить толстым слоем по противню, застеленным пергаментом. Накрыть вторым листом бумаги и разровнять пласт скалкой. Пока масса ещё тёплая, но уже схватилась, нарезать острым ножом на порционные квадратики или прямоугольные батончики. Дать полностью остыть. 

К полезным сладостям, которые лучше готовить самому, также относится варенье, например, из вишни, персиков, клубники и абрикосов

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