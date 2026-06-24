«Раскаяния и сочувствия не видим»: одно из громких дел о гибели младенцев в Калининграде готовится к передаче в суд

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В Калининграде готовят для передачи в суд одно из громких уголовных дел о гибели детей в роддоме. Об этом «Клопс» рассказала бабушка умершего ребёнка Виктория и представитель семьи, юрист Екатерина Копчук.

На прошлой неделе потерпевшая сторона вместе с адвокатом ознакомилась с материалами уголовного дела. В них содержатся показания медицинского персонала, участвовавшего в родах, в том числе врача, которому вынесено обвинение. Специалист не признаёт вину и считает, что ответственность должна нести акушерка родового отделения, которая проходит по делу свидетелем.

Ключевым доказательством по делу стала судебно-медицинская экспертиза. Она установила причинно-следственную связь между действиями медиков и смертью ребёнка. В выводах эксперта указано, что основной причиной смерти стала спинномозговая травма, которая могла быть получена либо при применении метода Кристеллера (выдавливания) либо во время проведения кесарева сечения.

«Самый главный документ у нас — это экспертиза.

Помимо наличия множественных травм, основная причина смерти ребёнка — это спинномозговая травма.

Врач не признаёт применение метода выдавливания, но на родах присутствовала подруга Вероники (мамы малыша — ред.), она проходит свидетелем по делу. Между ней и доктором была очная ставка, свидетель описала все действия медперсонала. Второй момент, из-за которого у младенца могли быть смертельные травмы, это при кесаревом сечении, когда ребёнка доставали из утробы матери», — поясняет Екатерина Копчук.

Причинение смерти по неосторожности

Сейчас обвинительное заключение направлено в прокуратуру. Ведомство должно либо утвердить его, либо вернуть на дополнительное расследование. Потерпевшая сторона рассчитывает, что дело поступит в Центральный районный суд Калининграда в конце июня или начале июля.

Юрист уточнила, что срок давности по делу составляет два года и он истекает в сентябре. Если процесс затянется, уголовное преследование может быть прекращено по нереабилитирующим основаниям — при этом судом может быть установлен факт вины.

Представитель семьи напоминает, что дело расследуется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). Санкция предусматривает ограничение свободы либо принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности.

Параллельно в Ленинградском районном суде Калининграда рассматривается гражданский иск к родовспомогательному учреждению. Он подан в рамках Закона о защите прав потребителей из-за предполагаемого ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Отдельно планируется подача иска в рамках уголовного процесса — к врачу и учреждению о компенсации семье морального и материального вреда. По словам представителя потерпевшей стороны, семья настаивает на привлечении медика к ответственности и считает, что в ходе родов были допущены серьёзные нарушения.