В Калининграде бывшего акушера перинатального центра обвиняют в смерти новорождённой

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В Калининграде следствие завершило расследование дела в отношении бывшего акушера‑гинеколога Регионального перинатального центра. Её обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, приведшем к смерти ребёнка. Об этом сообщает региональное управление СКР в среду, 1 июля.

По версии следствия, 21 сентября 2024 года в медицинское учреждение поступила женщина на позднем сроке беременности. Врач, фигурирующая в деле, несвоевременно выявила у плода острую гипоксию и изначально выбрала неверную тактику родовспоможения. Следователи установили, что она применила приём, который ВОЗ и клинические протоколы Минздрава официально запрещают из‑за высокого риска тяжёлых травм для матери и ребёнка.

Этот приём, как утверждается в материалах дела, привёл к закрытой черепно‑спинномозговой травме у новорождённой девочки. После этого роженицу экстренно прооперировали, проведя кесарево сечение. Несмотря на реанимационные мероприятия и интенсивную терапию, младенец скончался в больнице через два дня.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). В рамках расследования следователи допросили свидетелей, изучили медицинскую документацию и получили заключения комплексных судебно‑медицинских экспертиз. Собранных доказательств, отметили в ведомстве, оказалось достаточно, чтобы передать дело в суд с обвинительным заключением.