18:46

Главврач перинатального центра Калининградской области Сергей Мартиросян покидает свой пост

  1. Калининград
Автор:
Главврач перинатального центра Калининградской области Сергей Мартиросян покидает свой пост - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Главный врач регионального перинатального центра Калининградской области Сергей Мартиросян покидает свой пост. Об этом «Клопс» сообщили в областном минздраве.

О кадровых перестановках в крупнейшем учреждении родовспоможения в регионе стало известно в среду, 18 февраля. В качестве причины увольнения упоминается собственное желание руководителя в связи с переходом на новую должность. 

Обязанности и. о. главврача РПЦ теперь будет исполнять его заместитель по акушерству и гинекологической помощи Елена Мартынова, врач с более чем 30-летним стажем. Она вступит в должность в ближайшие дни. Мартынова — опытный врач-гинеколог, хорошо зарекомендовавший себя в коллективе, работающий в перинатальном центре с самого открытия.  

Сергей Мартиросян стал главврачом калининградского РПЦ в июле 2024 года, в марте 2025 — назначен главным внештатным специалистом по акушерству минздрава области. В 2025 году в период его руководства перинатальный центр попал в поле зрения СМИ и правоохранительных органов.

Елена Мартынова окончила Смоленский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» в 1991 году. Работала акушером-гинекологом в Правдинском районном территориальном медицинском объединении, а с 1996 года — в Областной акушерско-гинекологической больнице (Родильный дом №1). После открытия РПЦ в сентябре 2009 года переведена на должность «заведующей родовым отделением с операционными» медучреждения, а в феврале 2025 — стала заместителем главврача. Врач высшей категории, награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.

Тема:
Ситуация в Региональном перинатальном центре Калининградской области
Свежие новости по теме
Главврач перинатального центра Калининградской области Сергей Мартиросян покидает свой пост
18 февраля 2026
18:46
Дочь боролась и прожила 26 дней: потерявшая двойню калининградка рассказала о выводах экспертов
04 февраля 2026
13:42
За цифрами — всегда люди: главврач калининградского перинатального центра — о сложных родах и младенческой смертности
21 января 2026
10:08
После публикаций «Клопс» скандал в калининградском перинатальном центре вышел на федеральный уровень
23 декабря 2025
13:18
Калининградский СК возбудил дело как минимум по 6 фактам смерти и травмирования детей в перинатальном центре
25 ноября 2025
10:36
Все новости по теме
6 405
Деятельность гос.органов Здравоохранение и медицина