Главврач перинатального центра Калининградской области Сергей Мартиросян покидает свой пост

Главный врач регионального перинатального центра Калининградской области Сергей Мартиросян покидает свой пост. Об этом «Клопс» сообщили в областном минздраве.

О кадровых перестановках в крупнейшем учреждении родовспоможения в регионе стало известно в среду, 18 февраля. В качестве причины увольнения упоминается собственное желание руководителя в связи с переходом на новую должность.

Обязанности и. о. главврача РПЦ теперь будет исполнять его заместитель по акушерству и гинекологической помощи Елена Мартынова, врач с более чем 30-летним стажем. Она вступит в должность в ближайшие дни. Мартынова — опытный врач-гинеколог, хорошо зарекомендовавший себя в коллективе, работающий в перинатальном центре с самого открытия.

Сергей Мартиросян стал главврачом калининградского РПЦ в июле 2024 года, в марте 2025 — назначен главным внештатным специалистом по акушерству минздрава области. В 2025 году в период его руководства перинатальный центр попал в поле зрения СМИ и правоохранительных органов.