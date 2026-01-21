За цифрами — всегда люди: главврач калининградского перинатального центра — о сложных родах и младенческой смертности

ВКонтакте

В Калининградской области стали заметно реже прибегать к операции кесарева сечения, а уровень младенческой смертности в прошлом году — самый низкий за последние пять лет. При этом число родов в Региональном перинатальном центре, куда попадают преимущественно беременные и роженицы, входящие в зону риска, растёт. Что стоит за цифрами статистики, «Клопс» обсудил с главным врачом центра, членом Междисциплинарной ассоциации специалистов Репродуктивной медицины к. м. н. Сергеем Мартиросяном.

— Сергей Валерьевич, вы подвели итоги года — в 2025 число родов в Перинатальном центре выросло на 12%. Но ведь к вам попадают, как правило, женщины с непростым течением беременности. Выходит, сложных случаев стало больше? Или почему такой рост?

— В какой-то мере — да, больше. Женщины всё чаще страдают различными соматическими заболеваниями и акушерской патологией. И эти проблемы лучше выявляются при современных методах диагностики и качественном наблюдении за беременными. Это одна причина.

Следующая причина — значительно большее количество женщин имеют желание рожать именно в перинатальном центре — как в учреждении, которое имеет максимальные ресурсы для выхаживания детей, даже доношенных.

— То есть желание будущей матери при маршрутизации всё-таки учитывается? Мы уже знаем, что выбор места, где будут принимать роды, зависит от состояния её здоровья, но...

— Конечно. Тут вообще система очень простая. Пациенты, которые имеют низкие риски, могут рожать в роддоме и первого (таких в Калининградской области нет. Подробнее об уровнях «Клопс» писал тут — ред.), и второго, и третьего уровня. Пациентка среднего и тяжёлого риска — уже не может рожать в роддоме первого. Но пациентка среднего риска может рожать в учреждении и второго, и третьего уровня.

— И как в этом случае делается её выбор?

— Гинеколог женской консультации направляет её в роддом в зависимости от группы риска. К сожалению, сейчас есть крайне настораживающая тенденция. Некоторые «эксперты» призывают пациенток среднего и высокого риска рожать в роддомах по месту жительства. Но тут нужно учитывать некоторые очень важные нюансы.

Несмотря на то, что все родильные дома у нас в области относятся ко второму уровню, они очень разные по своим ресурсам и технологическим возможностям. Одно дело, например, четвёртый роддом: он достаточно мощный, с лабораторной базой. И другое — родильное отделение в одной из центральных районных больниц.

И если вы относитесь к группе среднего риска и живёте там, где есть только акушерское отделение, может быть, есть смысл задуматься, как минимизировать опасность для здоровья.

Хотя бы — выбрать для родов учреждение на территории Калининграда. Ведь даже беременные низкого или среднего риска при развитии определённых проблем крайне быстро могут оказаться в тяжёлом состоянии.

— Сергей Валерьевич, но всё-таки прокомментируйте ситуацию по кесаревым сечениям. Их число снижается. Как так получилось, если количество осложнённых беременностей растёт или, по крайней мере, они лучше выявляются?

— Мы сейчас стремимся делать кесарево строго по показаниям. Кесарево — это не панацея. Проблемы беременности и родов решает, в первую очередь, своевременная диагностика и адекватное лечение. Вообще, Всемирная организация здравоохранения говорит, что уровень частоты кесарева сечения, который приводит к оптимальному состоянию здоровья детей, на территории какой-то страны или региона должен составлять около 18%.

Всё остальное делается, скажем так, избыточно.

Сейчас всё профессиональное сообщество акушеров-гинекологов озадачено вот этим стремительным ростом числа случаев кесарева сечения, которое само по себе может иметь достаточно тяжёлые последствия и для матерей, и для детей.

— Какие, например?

— Оно ограничивает репродуктивную функцию женщины. Плюс к тому может вызвать в дальнейшем невынашивание беременности, повышает вероятность преждевременных родов. Ещё одна крайне серьёзная проблема <...> — врастание плаценты в матку и соседние органы. Это приводит к массивным кровотечениям вплоть до утраты репродуктивной функции, гистерэктомии (ампутации матки — ред.).

Эпидемия кесаревых сечений — это проблема.

У нас задача — выполнить кесарево сечение тем, кому оно показано, но избавить от него тех, кому оно вообще не показано. Есть совершенно чёткий перечень показаний.

— Если мы говорим об «эпидемии» в прежние годы и о тренде на снижение сейчас, получается, бывало, что операцию делали без показаний?

— Бывало. Но акушерство в нашей стране за последние годы резко эволюционировало. Мы живём в эпоху совершенной прозрачности при организации медпомощи. У нас есть клинические рекомендации, в которых всё написано: от диагностики до реабилитации. Регламенты, порядки. Конечно, каждый пациент хочет индивидуального подхода, и это верно, мы к этому стремимся.

Но именно стандартизация помощи привела к самым лучшим результатам, к самой высокой выживаемости пациентов. И когда мы имеем какие-то проблемы, мы очень часто фиксируем как раз таки отклонение от этих стандартов и протоколов.

— Вы сказали, что оптимальный уровень — 18% кесаревых. У нас есть динамика, по области в этом году их число стало ниже на 5,4%. А насколько мы близки к этой цифре?

— Цифры ВОЗ — это не регламент, просто рекомендация. Мы ориентируемся на общероссийский уровень, и относительно него мы вошли в зелёную зону. Средний показатель по России в этом году — 31,5%, всё, что ниже — это уже неплохо. У нас в 2025 — 28,5% в целом по региону (в 2021 — 2024 годах был заметно выше уровень, от 32 до 36%). В роддомах второго уровня процент выполнения кесарева сечения сейчас ещё ниже, около 20%.

— А в перинатальном центре?

— В перинатальном центре в 2025 году — 34,5%. Уровень довольно высокий по сравнению с роддомами, но это закономерно. У нас сконцентрированы именно пациентки группы высокого риска, а также [те, кто] нуждается в повторных операциях. И в 2024-м было больше сорока процентов! Подобный уровень кесарева сечения никак нельзя назвать обоснованным.

— Вы считаете, что вот это огромное количество — за сорок процентов, почти половина — может быть связано с необдуманными решениями врачей?

— Для такого уровня нет никаких оснований. Это просто против и природы, и надлежащей клинической практики. А с учётом рисков кесарева сечения — и против здоровья наших пациенток. Так что снижение числа таких случаев — это результат нашего стремления навести порядок.

— Есть и другие поводы для оптимизма?

— Конечно. Например, в 2025 году не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности. Такая статистика — впервые за последние шесть лет. Думаю, это стало возможно благодаря усилиям всей нашей службы родовспоможения.

— А что по младенческой смертности? Она тоже снижается, но что значит это число, как оно рассчитано?

— Да, в 2025 году по области зафиксирован минимум за последние годы — показатель 3,8 промилле на 1000 родившихся детей. В 2024 году он составлял 4,0, в 2022 — 5,4... Но здесь нужно понимать, что речь идёт обо всех умерших детях младше одного года жизни. Перинатального центра напрямую касается только составная часть этого показателя. Это ранняя неонатальная (от 0 до 7 дней жизни) и неонатальная смертность (от 0 до 28 дней жизни).