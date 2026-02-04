Дочь боролась и прожила 26 дней: потерявшая двойню калининградка рассказала о выводах экспертов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жительница Калининградской области, потерявшая двойню и лишившаяся матки, узнала о результатах экспертизы уже в суде. Мария рассказала «Клопс», какие выводы экспертов шокировали её больше всего.

По словам женщины, заключение о качестве медицинской помощи её дочери, прожившей всего 26 дней, юрист страховой компании принёс на заседание 21 января. Предварительно он подал ходатайство о своём участии в качестве третьего лица.

«Там перечислен ряд нарушений в лечении. Больше всего меня шокировало, что при перфорации кишечника дочь продолжали кормить смесью.

Представьте: дырочка в кишечнике — и они продолжают кормить».

Выводы экспертизы поразили мать погибших детей. В документе перечислены дефекты оказания медпомощи, что могло усугубить состояние недоношенной девочки; упоминаются препараты, которые, по мнению специалистов, давались поздно или были выбраны не по возрасту младенца. Там же сказано об отсутствии необходимого хирургического вмешательства.

«Я поняла, что лечили не тем, чем нужно, и делали хуже. У ребёнка был сепсис — всё усугублялось», — добавляет Мария.