Дочь боролась и прожила 26 дней: потерявшая двойню калининградка рассказала о выводах экспертов

Жительница Калининградской области, потерявшая двойню и лишившаяся матки, узнала о результатах экспертизы уже в суде. Мария рассказала «Клопс», какие выводы экспертов шокировали её больше всего.
По словам женщины, заключение о качестве медицинской помощи её дочери, прожившей всего 26 дней, юрист страховой компании принёс на заседание 21 января. Предварительно он подал ходатайство о своём участии в качестве третьего лица.
«Там перечислен ряд нарушений в лечении. Больше всего меня шокировало, что при перфорации кишечника дочь продолжали кормить смесью.
Представьте: дырочка в кишечнике — и они продолжают кормить».
Выводы экспертизы поразили мать погибших детей. В документе перечислены дефекты оказания медпомощи, что могло усугубить состояние недоношенной девочки; упоминаются препараты, которые, по мнению специалистов, давались поздно или были выбраны не по возрасту младенца. Там же сказано об отсутствии необходимого хирургического вмешательства.
«Я поняла, что лечили не тем, чем нужно, и делали хуже. У ребёнка был сепсис — всё усугублялось», — добавляет Мария.
«Она держалась 26 дней, даже врачи удивлялись»
Мать до последнего надеялась, что, несмотря на экстремально ранний срок рождения, её дочь сможет выжить. «Врачи сами удивлялись, что она так борется. Ребёнок очень хотел остаться на этом свете», — говорит Мария.
Она добавляет, что была готова ко всему, лишь бы дочь выжила: лечить, ухаживать, принять факт, что ребёнок будет инвалидом. Молодая женщина много читала о том, как выхаживали недоношенных малышей весом 500 граммов и даже меньше, и теперь уверена: недочёты в уходе и лечении существенно повлияли на исход.
«Ждём других экспертиз»
По словам Марии, следствие ждёт выводы экспертов по факту смерти её детей и удалению матки. СК также нужны заключения, касающиеся состояния матери во время беременности и после родов.
«У нас есть экспертиза по дочери, но нет экспертизы непосредственно по мне. Без неё и уголовное дело пока не расследуется, и судья в гражданском деле не сможет вынести решение», — объясняет собеседница «Клопс».
Как говорит Мария, медицинская страховая компания выразила готовность провести ещё одну экспертизу относительно здоровья самой женщины. Этот вопрос будет решаться в ближайшее время.
«Клопс» собрал истории пострадавших рожениц, в том числе 28-летней Марии, которая забеременела двойней в 2025 году. Оба младенца погибли, а женщине удалили матку. Мария подала к медучреждению гражданский иск. СК начал проверки по этому и другим фактам. В ноябре 2025 года ведомство возбудило дело как минимум по шести фактам смерти и травмирования детей в перинатальном центре.