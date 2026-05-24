В Старобельске завершили поиски после обрушения общежития: погиб 21 человек

В Старобельске спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета. Все тела погибших извлекли из-под завалов, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, в результате атаки ВСУ пострадали 63 человека, из них погиб 21. Тела нашли под завалами разрушенного здания.