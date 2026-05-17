Ночью Москву и область атаковали 556 беспилотников, три человека погибли

Ночью Москву и Подмосковье атаковали беспилотники: в области погибли три человека, в столице, по предварительным данным, ранены 12. Об этом пишет РИА Новости.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, в Химках дрон попал в частный дом в микрорайоне Старбеево. Жертвой атаки стала женщина, ещё один человек оказался под завалами. В деревне Погорелки под Мытищами беспилотник врезался в строящееся здание, погибли двое мужчин. 

В Дедовске ранения получили трое мужчин и женщина. В посёлке Агрогородок повреждены многоэтажка и шесть домовладений, в Путилково — несколько квартир. В Субботино Наро-Фоминского округа загорелся частный дом. В Сергиевом Посаде обломки БПЛА задели четыре жилых строения и три машины, уточнила глава округа Оксана Ероханова. 

Украинские беспилотники также пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Технологический процесс на предприятии не нарушен. Предварительно, у проходной МНПЗ пострадали 12 человек, в основном строители из смены.

Всего за ночь силы ПВО сбили 556 беспилотников, около 130 из них — в Московском регионе.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял, что от угрозы украинских беспилотников сейчас не защищён ни один российский регион.

Эскалация вокруг Украины
