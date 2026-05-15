Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205

Россия вернула из плена 205 бойцов, взамен украинской стороне передали 205 военнопленных ВСУ. Об этом в телеграм-канале Минобороны РФ сообщили в пятницу, 15 мая.

Как отметили в министерстве, посредником при возвращении военнопленных выступили Объединённые Арабские Эмираты. Сейчас освобождённые россияне находятся в Беларуси: там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят в РФ для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной прошёл в начале апреля по формуле 175 на 175.

