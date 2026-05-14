Прокуратура просит пожизненный срок для отчима убитого в Черняховске мальчика и 8 лет колонии для его матери

Государственное обвинение просит приговорить к пожизненному заключению отчима убитого в Черняховске 7-летнего мальчика, а мать ребёнка — к 8 годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом «Клопс» сообщили в прокуратуре Калининградской области.

В среду, 13 мая, в Калининградском областном суде прошло очередное заседание, в том числе прения сторон. В них выступили гособвинитель, адвокаты и подсудимые.

Были переквалифицированы действия обвиняемого по эпизоду с переломом плеча девочке. В связи с изменившимися критериями оценки тяжести вреда здоровью была проведена экспертиза и установлено, что тяжкий вред изменился на вред средней тяжести. Отчиму девочки теперь предъявляют более мягкий состав преступления: вместо ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего») мужчине вменяют ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего»).

В остальном вся квалификация в отношении Сергея и Анастасии осталась прежней и была поддержана гособвинением.

На 29 мая назначено заседание, где обвиняемым будет предоставлена возможность выступить с последним словом. После этого судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.