Прокуратура просит пожизненный срок для отчима убитого в Черняховске мальчика и 8 лет колонии для его матери

Государственное обвинение просит приговорить к пожизненному заключению отчима убитого в Черняховске 7-летнего мальчика, а мать ребёнка — к 8 годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом «Клопс» сообщили в прокуратуре Калининградской области. 

В среду, 13 мая, в Калининградском областном суде прошло очередное заседание, в том числе прения сторон. В них выступили гособвинитель, адвокаты и подсудимые. 

Были переквалифицированы действия обвиняемого по эпизоду с переломом плеча девочке. В связи с изменившимися критериями оценки тяжести вреда здоровью была проведена экспертиза и установлено, что тяжкий вред изменился на вред средней тяжести. Отчиму девочки теперь предъявляют более мягкий состав преступления: вместо ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего») мужчине вменяют ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего»). 

В остальном вся квалификация в отношении Сергея и Анастасии осталась прежней и была поддержана гособвинением. 

На 29 мая назначено заседание, где обвиняемым будет предоставлена возможность выступить с последним словом. После этого судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Житель Черняховска убил 7-летнего пасынка в феврале 2025 года. Мужчина и мать ребёнка инсценировала побег мальчика, но вскоре сознались в убийстве. Обвиняемый упаковал тело ребёнка в сумку и утопил в болоте. Судебный процесс по делу начался в марте 2026 года. Подробности чудовищного преступления — в материалах «Клопс». 

Убийство 7-летнего мальчика в Черняховске
