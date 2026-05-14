Прокуратура просит пожизненный срок для отчима убитого в Черняховске мальчика и 8 лет колонии для его матери

Государственное обвинение просит приговорить к пожизненному заключению отчима убитого в Черняховске 7-летнего мальчика, а мать ребёнка — к 8 годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом «Клопс» сообщили в прокуратуре Калининградской области.
В среду, 13 мая, в Калининградском областном суде прошло очередное заседание, в том числе прения сторон. В них выступили гособвинитель, адвокаты и подсудимые.
Были переквалифицированы действия обвиняемого по эпизоду с переломом плеча девочке. В связи с изменившимися критериями оценки тяжести вреда здоровью была проведена экспертиза и установлено, что тяжкий вред изменился на вред средней тяжести. Отчиму девочки теперь предъявляют более мягкий состав преступления: вместо ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего») мужчине вменяют ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего»).
В остальном вся квалификация в отношении Сергея и Анастасии осталась прежней и была поддержана гособвинением.
На 29 мая назначено заседание, где обвиняемым будет предоставлена возможность выступить с последним словом. После этого судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Житель Черняховска убил 7-летнего пасынка в феврале 2025 года. Мужчина и мать ребёнка инсценировала побег мальчика, но вскоре сознались в убийстве. Обвиняемый упаковал тело ребёнка в сумку и утопил в болоте. Судебный процесс по делу начался в марте 2026 года. Подробности чудовищного преступления — в материалах «Клопс».