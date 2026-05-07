«Каждый день я думаю об этом и виню себя»: водитель троллейбуса, задавивший 35-летнюю калининградку, обратился к её матери

В Калининграде завершилось расследование уголовного дела о ДТП с троллейбусом на Гвардейском проспекте, где погибла 35-летняя женщина. Через защитника виновник смертельной аварии передал матери погибшей письмо с раскаянием. Об этом «Клопс» рассказал адвокат потерпевшей стороны Кирилл Дубинский.

Потерпевшая и её защитник ознакомились с материалами уголовного дела, сейчас их изучает сторона виновника ДТП. После этого документы исследует прокуратура. Подписав обвинительное заключение, дело передадут в суд. Скорее всего, рассмотрение начнётся в июне.

Через адвокатов обвиняемый передал письмо матери погибшей женщины, в котором просит прощения и раскаивается. Мужчина пишет, что каждый день думает об этом и винит себя. Говорит, что, к сожалению, трагедия произошла, и изменить это уже невозможно. Он ни коим образом не хочет избежать ответственности, но искренне просит простить его, уверяет, что действительно не хотел, чтобы это произошло, и если может хоть чем-то помочь, то готов это сделать.

Кирилл Дубинский говорит, что вопрос о возмещении морального и материального вреда, причиненного семье, будет решаться в гражданско-правовом порядке с АО «Калининград-ГорТранс»: «За вред, нанесённый работником, ответственность несёт работодатель», — поясняет адвокат.

Из материалов дела известно, что в день ДТП водителя допустили к работе. Он был трезвый. В своих показаниях шофёр троллейбуса ссылался в том числе на то, что пешеход попал в слепую зону из-за того, что троллейбус был заполнен пассажирами: видимости не было.

«Но, по сути, это проблемы водителя, так как он должен контролировать дорожную обстановку, — поясняет адвокат потерпевшей. — В деле также есть экспертиза, которая установила, что троллейбус исправен. Также была проведена комплексная автотехническая экспертиза.

Специалисты пришли к однозначному выводу: водитель нарушил правила дорожного движения, которые явились причиной ДТП.

Фактически, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, а девушка шла на зелёный. Нахождение пешехода на зебре на разрешённый сигнал светофора должно быть ожидаемо для водителя. Он зацепил её правой боковой частью и остановился, когда начали кричать пассажиры, и выскочил водитель одной из машин», — пояснил Кирилл Дубинский.