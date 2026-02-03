«Как будто сердце вырвали»: мать погибшей под троллейбусом 35‑летней калининградки рассказала о трагедии

35‑летняя Кристина из Светлого погибла в декабре под колёсами троллейбуса. Её мать рассказала «Клопс», какой была её дочь и о том, как семья переживает трагедию.
Анжела вспоминает о Кристине со слезами в голосе. Вся семья до сих пор не может поверить, что её больше нет. Летом молодой женщине исполнилось бы всего 36 лет.
Все праздники были с семьёй
Кристина росла спокойным и старательным ребёнком. Учителя часто хвалили девочку: училась не блестяще, но с усердием. Зависть и злопамятность были ей неведомы — даже своих обидчиков Кристина прощала без злобы. Она всегда тянулась к творчеству: пробовала рисовать, занималась гимнастикой, любила музыку.
После школы девушка освоила специальность продавца‑кассира. Последние полтора года работала в небольшом кондитерском магазинчике на Театральной.
«Платили немного, но ей нравилось. Коллектив маленький — всего три человека, но она тянулась туда, хоть я предлагала ей найти в Светлом работу поинтереснее», — вспоминает мать.
Кристина рано вышла замуж, прожила с мужем около пяти лет. Дочери сейчас 12. С первым супругом отношения не сложились — характеры разные, у каждого своё мнение по многим вопросам. Но после развода они продолжали растить девочку вместе. «Отец помогает, возит её на мероприятия, одевает, обувает», — говорит Анжела.
По словам матери, отзывчивая Кристина не могла пройти мимо людских проблем, всем старалась помочь: «Если у кого-то беда — она всегда рядом. Отдавала вещи, поддерживала одиноких мамочек, которым трудно».
В 2025 году Кристина сняла квартиру в Калининграде. Она хотела забрать сюда дочь и устроить её в школу. Но планам молодой женщины не суждено было сбыться.
«Я живу в Светлом, ухаживаю за своим отцом после инсульта. Мы с дочерью созванивались почти каждый день. Кристина любила бывать дома, на семейных праздниках: у нас это была традиция — столы, салаты, блины, дом, полный гостей. Мы всегда семьёй. Вот и на Новый год, и на Рождество планировали быть все вместе», — плачет женщина.
Два дня не знала о случившемся
Последний разговор матери и дочери был обычным: Кристина сказала, что занята — считает деньги на смене, обещала перезвонить. Не дождавшись обещанного звонка, Анжела решила, что дочь забегалась и забыла. Ходила на работу и была уверена, что Кристина вот-вот наберёт завтра...
О несчастье она узнала только через два дня не от полиции и не от медиков. В дверь постучал молодой человек — как оказалось позже, это был сын водителя троллейбуса, сбившего Кристину.
«Я слышу — незнакомец какой-то. Разговаривала с ним через дверь. Он сказал: «У нас общее горе, нам нужно поговорить». Я не открыла, я вообще не понимала, что происходит! Мне плохо стало, сползла по стенке», — вспоминает женщина.
Анжела бросилась в больницу, куда увезли Кристину, но её не пустили в реанимацию ни в этот раз, ни на другой день. Мать умоляла врачей: «Спасите дочь!». Вертелись мысли: она не может умереть, уволюсь с работы, буду выхаживать, всё отдам, чтобы выжила... Позже Анжеле сообщили, что врачи сделали всё возможное, но травмы оказались слишком тяжёлыми.
Когда её не стало, будто сердце вырвали. Мы были как одно целое», — плачет мать.
Кристину похоронили на новом кладбище в районе Светлого, рядом с бабушкой. Её дочь-подросток тяжело пережила потерю. Первое время девочка не хотела ходить в школу: выйдет из дома с портфелем, постоит и возвращается. «У неё тоже шок, но она всё в себе держит. Как мама», — рассказывает Анжела. Она добавляет, что после смерти Кристины бывший зять ещё больше стал поддерживать семью и старается всё свободное время проводить со своей дочкой.
Анжела держится ради внучки: «Я обязана выдержать всё и жить для неё. Надо поднять, выучить, сделать счастливой. Кристина бы этого хотела...»
Что говорит адвокат
Водительский стаж виновника ДТП — 48 лет. Как пояснил адвокат семьи пострадавших Кирилл Дубинский, следствием назначены все необходимые по данной категории дел судебные экспертизы, в том числе автотехническая и судебно-медицинская.
«Истребуются необходимые сведения, формируются материалы уголовного дела. Обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия, на мой взгляд, достаточно очевидны. Каких-либо трудностей в их установлении возникнуть у следствия не должны, но в любом случае, расследование займёт какое-то время. Как я понимаю, водитель свою виновность в совершении ДТП не оспаривает», — рассказал защитник.
По словам защитника, сын водителя пытался пообщаться с его доверительницей, но пока диалог не состоялся: «Был звонок от адвоката виновника ДТП. Мы ещё не обсуждали, какая конкретная помощь семье и в каком объёме требуется, но договорились быть на связи».
Редакция попыталась уточнить, лишён ли водительских прав виновник аварии, однако выяснить это не удалось: в пресс-службе УМВД пояснили, что такой информацией не располагают.
ДТП произошло в четверг, 25 декабря, в 18:47. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на неё наехал троллейбус. У пострадавшей был раздроблен таз, она получила тяжелейшие травмы и вскоре умерла в больнице.