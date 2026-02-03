«Как будто сердце вырвали»: мать погибшей под троллейбусом 35‑летней калининградки рассказала о трагедии

ВКонтакте

35‑летняя Кристина из Светлого погибла в декабре под колёсами троллейбуса. Её мать рассказала «Клопс», какой была её дочь и о том, как семья переживает трагедию.

Анжела вспоминает о Кристине со слезами в голосе. Вся семья до сих пор не может поверить, что её больше нет. Летом молодой женщине исполнилось бы всего 36 лет.

Все праздники были с семьёй

Кристина росла спокойным и старательным ребёнком. Учителя часто хвалили девочку: училась не блестяще, но с усердием. Зависть и злопамятность были ей неведомы — даже своих обидчиков Кристина прощала без злобы. Она всегда тянулась к творчеству: пробовала рисовать, занималась гимнастикой, любила музыку.

После школы девушка освоила специальность продавца‑кассира. Последние полтора года работала в небольшом кондитерском магазинчике на Театральной.

«Платили немного, но ей нравилось. Коллектив маленький — всего три человека, но она тянулась туда, хоть я предлагала ей найти в Светлом работу поинтереснее», — вспоминает мать.

Кристина рано вышла замуж, прожила с мужем около пяти лет. Дочери сейчас 12. С первым супругом отношения не сложились — характеры разные, у каждого своё мнение по многим вопросам. Но после развода они продолжали растить девочку вместе. «Отец помогает, возит её на мероприятия, одевает, обувает», — говорит Анжела.

По словам матери, отзывчивая Кристина не могла пройти мимо людских проблем, всем старалась помочь: «Если у кого-то беда — она всегда рядом. Отдавала вещи, поддерживала одиноких мамочек, которым трудно».

В 2025 году Кристина сняла квартиру в Калининграде. Она хотела забрать сюда дочь и устроить её в школу. Но планам молодой женщины не суждено было сбыться.

«Я живу в Светлом, ухаживаю за своим отцом после инсульта. Мы с дочерью созванивались почти каждый день. Кристина любила бывать дома, на семейных праздниках: у нас это была традиция — столы, салаты, блины, дом, полный гостей. Мы всегда семьёй. Вот и на Новый год, и на Рождество планировали быть все вместе», — плачет женщина.