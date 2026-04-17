09:00

«Использовался источник открытого огня»: после пожара в ТЦ «Гианте» в Калининграде возбудили уголовное дело

  1. Происшествия
Автор:

В Калининграде полиция возбудила уголовное дело после пожара в ТЦ «Гиант», названа основная версия причин пожара. Об этом «Клопс» сообщили в прокуратуре региона. 

По факту ЧП возбуждено дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности»). По предварительной информации, днём 5 апреля в здании торгового центра проводились ремонтные работы с возможным использованием источника открытого огня. Было допущено возгорание материалов системы вентилируемого фасада, отчего здание охватил огонь. Уничтожено и повреждено имущество в крупном размере. Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Калининградской области.

Пожар в ТЦ «Гиант» оставил без работы 73 предпринимателя, арендовавших площади в здании. Свои убытки они оценивают в миллионы рублей. Власти обещали помочь пострадавшему бизнесу.

Тема:
Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
11 297
Происшествия