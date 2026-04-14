Арендаторам помещений в горевшем «Гианте» помогут с документами и фиксацией ущерба — власти

В Калининграде после пожара в ТЦ «Гиант» начали собирать данные об ущербе у арендаторов и прорабатывать для них меры поддержки. Об этом правительство области пишет во вторник, 14 апреля.

На встречу с властями пришли более 40 предпринимателей — владельцы кинотеатра, детского центра, магазинов, кафе и других точек в торговом центре. Арендаторы рассказали, что потеряли товары, оборудование и документы, у некоторых остались кредиты, а денег на восстановление работы нет.

«Важно зафиксировать ситуацию по каждому <...> и понять реальную картину — в чём конкретно необходима помощь. На основе этой информации будут прорабатываться варианты дальнейших действий», — заявила замминистра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Ксения Малышева.

В правительстве уверяют, что пострадавшим уже оказывают помощь. Бизнесменам гарантируют «бесплатные юридические консультации по восстановлению документов, фиксации ущерба и дальнейшим действиям». Сейчас власти оценивают, кому нужна кредитная поддержка.

«Наша задача – совместно с предпринимателями определить возможные механизмы, которые помогут создать условия для восстановления деятельности. Важно помочь предпринимателям сохранить бизнес и перезапустить проекты. Подобные антикризисные инструменты мы разрабатывали во время пандемии», — рассказал директор Центра «Мой бизнес» Кирилл Лило.

Ещё одна задача — помочь арендаторам связаться с собственником здания, чей представитель заявил на встрече, что ТЦ «Гиант» планируют восстановить.