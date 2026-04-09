«Родители умоляли нас найти детей»: калининградский пожарный рассказал, как тушили страшный пожар в «Гианте»

«Ни у кого нельзя было уточнить, где обесточить здание, как дойти до тех или иных помещений. Всё приходилось делать по наитию и свидетельству очевидцев», — вспоминает Михаил Андреев.

По словам Андреева, борьбу с огнём осложняли сильный ветер и конструкция фасада. Была и другая проблема: отсутствие на месте администрации объекта.

«Мы не можем дозвониться до детей!» — это повторяли многие. Некоторые говорили, что мужья побежали внутрь искать детей. Это была настоящая истерика. В первые полчаса мы проверили детскую комнату и все пять кинозалов. Уже тогда стало понятно, что людей там нет. Помню момент: один мужчина, который буквально на коленях просил проверить помещение, выбежал и сказал: «Я нашёл ребёнка!» И у нас у самих отлегло», — говорит собеседник «Клопс».

Самым страшным для всех было понимание того, что в кинозале и игровом центре могли оставаться дети. Первым делом он направлял прибывающие подразделения именно туда.

«Наше дело — спасти людей»

По его словам, представители торгового центра появились на месте примерно через час после начала пожара. С ними общались в штабе пожаротушения.

«Клопс» поинтересовался, допускает ли специалист версию поджога, которую сейчас активно обсуждают. В соцсетях кочуют кадры, на которых видно, как загорается фасад здания внизу у входа.

«Я не дознаватель, не могу утверждать наверняка. Наше дело — потушить, спасти людей. Поэтому причины пожара ещё до сих пор устанавливаются сотрудниками дознания и органов надзорной деятельности.

Но лично я вижу, что пожар начался не снизу, как говорят в интернете, а чуть выше.

Версия, которую озвучил губернатор, выглядит более правдоподобной. О том, какие именно строительные работы шли, нам не говорили ни собственники объекта, ни сотрудники центра».

Михаил Андреев утверждает: когда приехали пожарные, сигнализацию было слышно — очевидно, что она была исправна и сработала.

«Это один из факторов, почему люди быстро эвакуировались. А вот система автоматического пожаротушения работала не везде: где‑то установки включились, где‑то мы не видели, чтобы что-то лилось с потолка, хотя установки были».

Обрушилась часть кровли

Полностью с огнём справились в 12:15 следующего дня: «Ночью мы тушили скрытые очаги. Они находились под бетонными плитами, которые обрушились на третьем этаже. Их пришлось демонтировать, применять тепловизоры. До утра на объекте дежурили два расчёта, чтобы исключить повторное возгорание», — говорит спасатель.

Больше всего пострадала левая часть здания — там почти всё выгорело. Некоторые помещения справа уцелели, но сильно закопчены. Товар, который остался в магазинах, уже вряд ли будет пригоден для продажи: «Даже если термического воздействия не было, то всё закопчено».

По словам Андреева, автомобили, оставленные на подземном паркинге, не пострадали.

«Максимум там воды было сантиметров 15. Уже утром люди приходили, находили свои автомобили и забирали их в сопровождении пожарных и полиции. Один из парковочных выездов в сторону Московского проспекта был завален обгоревшими воротами, но дальний выезд свободен, так что проблем не возникало», — добавил собеседник «Клопс».

В тот день, 5 апреля, попали в больницу двое коллег Андреева — старший инструктор газодымозащитной службы и мастер-пожарный.

«Ребята продвигались к одному из очагов пожара на третьем этаже левой стороны здания. Ветер был сильный — из-за очередного порыва, произошло резкое распространение огня, мгновенно повысилась температура воздуха, обрушилась часть кровли. Благо серьёзно никто не пострадал. У ребят незначительные ожоги спины и плеч. В составе звена они вышли на воздух. На скорой их увезли в больницу, оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение», — рассказал пожарный.