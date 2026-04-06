Калининградцам объяснили, как забрать машины с парковки горевшего ТЦ «Гиант»

Калининградцам разрешили забирать машины, которые остались на парковке в горевшем ТЦ «Гиант». Об этом «Клопс» рассказали в региональном управлении МЧС в понедельник, 6 апреля.

Как уточнили в ведомстве, полиция не мешает владельцам забирать автомобили, и некоторые горожане уже успели их вывезти. При себе нужно иметь документы на транспорт. По словам очевидцев, на парковку пускают только в сопровождении сотрудников, работающих на месте ЧП. Попасть внутрь сейчас можно через вход с обратной стороны здания — центральный завален.

Посетители ТЦ «Гиант», где накануне произошёл крупный пожар, всю ночь переживали за оставшиеся в подземном паркинге машины.

Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
