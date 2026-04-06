Почти сутки непрерывной работы: в Калининграде ликвидировали пожар в ТЦ «Гиант»

В Калининграде пожар в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте полностью ликвидировали почти через сутки после начала ЧП. Об этом губернатор области Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 6 апреля.

«Почти сутки МЧС работает на месте ЧП. Сообщили, что пожар в ТЦ полностью ликвидировали. Благодарю всех сотрудников МЧС, боролись с огнём в сложных погодных условиях. Спасибо бригадам скорой помощи, правоохранительным органам и тем, кто не остался безразличным, помогал калининградцам при эвакуации», — отметил глава региона.

Сейчас, по словам Беспрозванных, главная задача — установить причину возгорания торгового центра. Специалисты ведут «всестороннее расследование».

«Прошу всех: если вы видите, что кому-то необходима помощь, есть риск возникновения ЧП, в первую очередь сообщайте в службу спасения. Берегите себя и друг друга», — добавил губернатор.