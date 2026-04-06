Почти сутки непрерывной работы: в Калининграде ликвидировали пожар в ТЦ «Гиант»

В Калининграде пожар в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте полностью ликвидировали почти через сутки после начала ЧП. Об этом губернатор области Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 6 апреля.

«Почти сутки МЧС работает на месте ЧП. Сообщили, что пожар в ТЦ полностью ликвидировали. Благодарю всех сотрудников МЧС, боролись с огнём в сложных погодных условиях. Спасибо бригадам скорой помощи, правоохранительным органам и тем, кто не остался безразличным, помогал калининградцам при эвакуации», — отметил глава региона.

Сейчас, по словам Беспрозванных, главная задача — установить причину возгорания торгового центра. Специалисты ведут «всестороннее расследование».

«Прошу всех: если вы видите, что кому-то необходима помощь, есть риск возникновения ЧП, в первую очередь сообщайте в службу спасения. Берегите себя и друг друга», — добавил губернатор.

Среди основных версий пожара в «Гианте» — ремонтные работы в здании. После случившегося губернатор поручил проверить системы оповещения во всех торговых центрах Калининградской области.

Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
Свежие новости по теме
«Если что-то было не так, мы бы без жертв не обошлись»: представитель собственника «Гианта» — о пожаре в ТЦ
21 апреля 2026
17:43
Огонь не тронул детский центр в «Гианте», но ущерб «Арлепарку» составил порядка 70 миллионов
21 апреля 2026
15:08
Власти рассказали, какую поддержку попросили арендаторы сгоревшего ТЦ «Гиант»
21 апреля 2026
11:01
Погорельцы из ТЦ «Гиант» после пожара пострадали от мародёров
17 апреля 2026
15:25
Арендаторы сгоревшего ТЦ «Гиант» объяснили, почему у них не было страховки
17 апреля 2026
13:10
Все новости по теме
