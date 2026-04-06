Губернатор назвал основную версию пожара в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте

Основной версией пожара в ТЦ «Гиант» сейчас считают ремонтные работы. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 6 апреля.

«Причиной являются ремонтные работы, которые проходили (в торговом центре — ред.). [Это] одна из основных версий сейчас, я так понимаю. Но тут надо посмотреть, почему они проходят в то время, когда их посещают посетители. Надо находить другие часы, время, когда эти работы проводить, но только не во время посещения посетителей», — считает глава региона.

После крупного пожара в ТЦ «Гиант» начали разбирать повреждённые конструкции. Сейчас специалисты обследуют внутренние помещения комплекса.

Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
