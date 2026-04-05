Из-за порывистого ветра огонь в ТЦ «Гиант» разгорелся сильнее — Беспрозванных

Из-за порывистого ветра пожар в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте снова усилился. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 апреля.

«Все необходимые силы и средства задействованы. Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания. Двоим пожарным потребовалась помощь медиков, они были доставлены в больницу. Сейчас их отпустили домой, у обоих незначительные повреждения. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы», — заявил глава региона.

Очевидцы сообщают, что из торгового центра всё ещё «валит густой чёрный дым», слышится работа техники, рядом сильно пахнет гарью. Территорию оцепили силовики, местным жителям советуют обходить это место по улице Флотской.

Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
