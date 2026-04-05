Из-за порывистого ветра огонь в ТЦ «Гиант» разгорелся сильнее — Беспрозванных

Из-за порывистого ветра пожар в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте снова усилился. Об этом губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 апреля.

«Все необходимые силы и средства задействованы. Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания. Двоим пожарным потребовалась помощь медиков, они были доставлены в больницу. Сейчас их отпустили домой, у обоих незначительные повреждения. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы», — заявил глава региона.