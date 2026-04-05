При тушении пожара в ТЦ «Гиант» пострадали двое спасателей — источник (обновлено)

В Калининграде при тушении пожара в торговом центре «Гиант» пострадали двое спасателей, сейчас им оказывают помощь. Об этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Клопс» в воскресенье, 5 апреля.

Местные жители заметили, как из внутреннего двора торгового центра выехала машина реанимации с включёнными спецсигналами. «Клопс» запросил комментарий в региональном управлении МЧС, но на момент публикации ответа не поступило.

Очевидцы сообщают, что из торгового центра всё ещё «валит густой чёрный дым», слышится работа техники, рядом сильно пахнет гарью. Территорию оцепили силовики, местным жителям советуют обходить это место по улице Флотской.

Обновлено в 20:50

В региональном управлении МЧС подтвердили, что при тушении пожара в ТЦ «Гиант» пострадали двое пожарных. Их доставили в больницу, угрозы жизни нет.