Очевидцы: ТЦ «Гиант» на Московском проспекте вспыхнул во второй раз (фото)

В Калининграде на Московском проспекте вновь загорелся ТЦ «Гиант», где днём произошёл крупный пожар. Об этом местные жители сообщают «Клопс» в воскресенье, 5 апреля.

На кадрах видно, как над торговым центром поднимается огромный столб огня. По словам очевидцев, здание снова окутал густой чёрный дым. Что стало причиной нового возгорания, пока неизвестно. Официальной информации о произошедшем на этот момент не поступало.

Власти сообщали, что пожар в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте удалось локализовать. Причины ЧП ещё выясняют, для проверки изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Пожар в ТЦ «Гиант» в Калининграде 5 апреля 2026 года
